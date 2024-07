Google Chrome, Junto con Otros Navegadores Populares de Chromium, Concede Privilegios de Monitoreo del Sistema a los Dominios *.google.com

Luca Casonato:

Entonces, Google Chrome otorga a todos los sitios *.google.com acceso total al uso del sistema / pestaña de CPU, uso de GPU y uso de memoria. También brinda acceso a información detallada del procesador y proporciona un canal de registro.

Esta API no se expone a otros sitios, solo a *.google.com.

Esto es interesante porque es una clara violación de la idea de que los proveedores de navegadores no deben dar preferencia a sus sitios web sobre los de los demás.

El DMA codifica esta idea en la ley: los proveedores de navegadores, como guardianes de Internet, deben brindar las mismas capacidades a todos. Dependiendo de cómo interpretes el DMA, esta exposición adicional de información solo a propiedades de Google puede considerarse una violación del DMA. Toma, por ejemplo, Zoom; ahora están en desventaja porque no pueden proporcionar la misma función de depuración de CPU que Google Meet.

Frecuentemente me lamento de la ambigüedad del DMA, pero aquí diría que es cristalino. Chrome es una plataforma de control designada, y otorgar privilegios de monitoreo del sistema solo a los propios sitios web de Google claramente viola las normas. Aquí tienes un comentario de Hacker News de un supuesto empleado de Google que llama a la función “mundana” mientras admite que Google Meet la utiliza como herramienta para solucionar conexiones deficientes, aunque ninguna otra aplicación web de reuniones tiene acceso a ella. No se me ocurre un mejor ejemplo que demuestre que Google considera la web abierta como una plataforma que posee.

Pero dejando de lado el DMA, esto es simplemente inquietante. Claramente es una violación de la privacidad. No quiero que Google sepa qué tipo de CPU tengo, cuántos núcleos y cuán ocupados están. Y los creadores de otros navegadores basados en Chromium son tan perezosos que sus navegadores, al menos Microsoft Edge y Brave, incluyen esta misma “característica”. No quiero decir que Edge otorga privilegios de monitoreo del sistema a los sitios web de Microsoft. Edge otorga estos privilegios a los sitios web de Google, y solo a ellos.

Pero hablando del DMA, Chromium es, con mucho, el motor de navegador más popular que el DMA obliga a Apple a permitir en iOS. Hay razones legítimas para desear que Apple permita motores de navegadores de terceros en iOS. Pero también hay razones legítimas por las que Apple no los permite. Chrome realmente es malo. Es mejor dejar que el mercado decida que dejar que los reguladores incompetentes decidan.

(A través de Simon Willison.)