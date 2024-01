Google cambia la función del icono del micrófono en la barra de búsqueda del Pixel Launcher.

El Pixel 2 XL es recordado con cariño por ser uno de los mejores modelos de Pixel. Una forma de invocar a Google Assistant en el teléfono era apretar los lados de la mitad inferior del teléfono, una función llamada Active Edge. Eliminar esa función realmente no fue un problema para la mayoría de los usuarios de Pixel, ya que podían presionar el ícono del micrófono que se encuentra en la barra de búsqueda en la parte inferior del Pixel Launcher. Pero ese acceso a Google Assistant está siendo eliminado por Google. Según 9to5Google, ahora, al tocar el ícono del micrófono en la barra de búsqueda del Pixel Launcher, verá resultados de búsqueda basados en sus consultas. Los resultados de la búsqueda están diseñados para responder rápidamente a sus preguntas, con enlaces a sitios web incluidos. Google Assistant utiliza conversaciones en lugar de enlaces a sitios web para responder a sus consultas y completar tareas. Google originalmente realizó este cambio en el ícono del micrófono en la barra de búsqueda del Pixel Launcher a principios de este año, pero cambió de opinión como si nunca hubiera sucedido hasta ahora.

Al tocar el ícono del micrófono en el Pixel Launcher ahora aparece la Búsqueda de Google, no Google Assistant

Existen otras formas de abrir Google Assistant en su Pixel, como tocar el ícono de Assistant en la pantalla de inicio. Si no tiene la aplicación Google Assistant preinstalada en su Pixel o teléfono Android, puede instalarla desde Play Store tocando en este enlace y siguiendo las instrucciones. También puede abrir Google Assistant diciendo “Ok Google”, que se puede configurar en su Pixel yendo a Configuración > Aplicaciones > Assistant > Ok Google y Reconocimiento de Voz. Asegúrese de que Ok Google y Reconocimiento de Voz estén activados.

En su Pixel, también puede activar Google Assistant manteniendo pulsado el botón de encendido que se encuentra en el lado superior derecho del teléfono. Y si desea utilizar la Búsqueda de Google en un Pixel, ahora puede tocar el ícono del micrófono en la barra de búsqueda, o abrir la aplicación de Google y utilizar el micrófono en la barra de búsqueda de la aplicación).

Incluso los usuarios de iOS pueden elegir entre la Búsqueda de Google y Google Assistant. La aplicación Google Assistant se puede instalar en iOS a través de este listado de App Store. La aplicación Google se puede instalar desde la App Store tocando en este enlace. Google Assistant es superior a Siri en cuanto a responder preguntas y, como resultado, cuando obtengo un nuevo iPhone, una de las primeras cosas que hago es instalar la aplicación Google Assistant en el teléfono.