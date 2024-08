Cuando Apple anunció Apple Intelligence como parte de la presentación de iOS 18 en la WWDC en junio, confirmó que una de las nuevas características que forman parte de ese conjunto involucrará imágenes creadas por inteligencia artificial generativa. Sin embargo, aunque algunas de las características de Apple Intelligence ya están disponibles en la versión beta para desarrolladores de iOS 18.1, hasta el momento no ha habido señales de la prometida magia generativa de inteligencia artificial basada en imágenes. Y Google podría haber demostrado por qué Apple está en lo correcto al esperar.

Tras el lanzamiento de la serie de dispositivos Google Pixel 9, la gente ha estado poniendo a prueba Pixel Studio. Es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial de Google para crear imágenes, como se puede imaginar, basadas en descripciones de texto proporcionadas por los usuarios. Sin embargo, aunque Google por supuesto ha establecido medidas de seguridad para tratar de prevenir que la gente haga un mal uso de la tecnología, algunos informan que estas medidas no están cumpliendo adecuadamente su función de protección.

De hecho, un informe detalla cómo Pixel Studio estaba más que dispuesto a crear una imagen que tomaba a Bob Esponja y lo colocaba en un uniforme nazi. Y eso es solo el comienzo.

Problemas de la inteligencia artificial generativa

Según un informe de Digital Trends, no pudieron hacer que Pixel Studio creara imágenes de personas porque Google lo ha programado para que no haga ese tipo de cosas. Pero parece que los personajes ficticios que no son humanos son un blanco fácil.

“Como ejemplo, he hecho que Pixel Studio genere una imagen de Bob Esponja vestido como un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial con una esvástica en el uniforme,” explica Digital Trends. “Cuando se le dio la descripción ‘Bob Esponja vestido como un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial con una esvástica en el uniforme,’ Pixel Studio no dudó en proporcionarme una imagen exactamente así.”

Bob Esponja no fue el único en ser víctima de Pixel Studio, tampoco.

“También he conseguido que Pixel Studio genere imágenes de Elmo apuntando con una escopeta a Big Bird, Yoda consumiendo cocaína, Don Cangrejo sosteniendo un rifle de asalto, y más,” continúa el informe.

Estos personajes, por supuesto, están protegidos por derechos de autor, por lo que solo podemos imaginar cómo se sienten las compañías detrás de ellos acerca de estas imágenes.

No podemos imaginar que estén contentos. Y tampoco podemos imaginar que Apple quiera tener algo que ver con algo así.

La actualización de software iOS 18.1, con Apple Intelligence a bordo, no se espera que se lance hasta alrededor de octubre. Antes de eso, iOS 18 se lanzará el mes que viene, probablemente solo unos días antes de que lleguen los modelos iPhone 16 e iPhone 16 Pro a las tiendas de Apple en todo el mundo.