Golpe mortal en Rafah fue un trágico accidente, según Netanyahu.Reescribe este titular y tradúcelo al español: Presidential election results in record voter turnout amid ongoing controversy.Resultados de las elecciones presidenciales en medio de una controversia constante generan una participación récord de votantes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que el ataque que mató a decenas de palestinos desplazados en Rafah fue un “trágico accidente”. Hablando en el parlamento israelí, el Sr. Netanyahu dijo que era vital que Israel tomara “todas las precauciones posibles” para proteger a los civiles atrapados en los combates en Gaza. Dijo a los diputados que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente, pero insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) habían hecho “todo lo posible para no dañar a los no involucrados” en el conflicto. La intervención se produce en medio de una creciente condena del ataque que mató al menos a 45 personas, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. “En Rafah ya evacuamos alrededor de un millón de residentes no combatientes y a pesar de nuestros mayores esfuerzos para no dañar a los no combatientes, desafortunadamente algo salió trágicamente mal”, dijo Netanyahu. “Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones porque esta es nuestra política”. Organizaciones internacionales se han alineado para condenar el ataque, con la UE insistiendo en que Israel respete una decisión de la Corte Internacional de Justicia de la semana pasada de cesar los ataques en Rafah. El principal diplomático del bloque, Josep Borrell, calificó el ataque del domingo de “horroroso”. Mientras tanto, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que el ataque sugería que no había habido “ningún cambio aparente en los métodos y medios de guerra utilizados por Israel que ya han causado tantas muertes civiles”. Israel lanzó el ataque en Rafah justo unas horas después de que Hamas lanzara su primer ataque con misiles contra Tel Aviv en varios meses. Funcionarios de las IDF insistieron en que el ataque había matado a dos comandantes de alto rango de Hamas, y que estaban investigando las muertes de civiles en la zona. Pero la Media Luna Roja Palestina dijo que el ataque aéreo del domingo apuntó a carpas para personas desplazadas cerca de una instalación de la ONU en Tal al-Sultan, a unos 2 km al noroeste del centro de Rafah. Vídeos del lugar en la zona de Tal al-Sultan el domingo por la noche mostraban una gran explosión y intensos incendios ardiendo. Imágenes gráficas mostraban varias estructuras en llamas junto a una pancarta que decía “Campamento de Paz Kuwaití ‘1’”, además de los equipos de primeros auxilios y transeúntes llevando varios cuerpos.