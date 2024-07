Goldman y Citi predicen más ganancias para el proveedor de Nvidia, Hynix, después de una subida del 90%

“

(Bloomberg) — Las acciones de SK Hynix Inc. de Corea del Sur, un proveedor clave de Nvidia Corp., han aumentado más del 90% en el último año y Wall Street predice más ganancias.

La mayor parte de los analistas han mejorado sus pronósticos en el último mes para la empresa, el mayor proveedor de chips de memoria de alta velocidad a los productos de inteligencia artificial de Nvidia. Entre las razones que dan se encuentran el potencial extremadamente alto de la inteligencia artificial y la posibilidad de una sorpresa positiva en las ganancias de este mes.

Goldman Sachs Group Inc. elevó su objetivo de precio de acciones a 290,000 won ($210) el martes, lo que implica una posible ganancia del 25% desde el cierre de ese día. Citigroup Inc. la semana pasada elevó su predicción a 350,000 won, más del 50% por encima del precio actual de las acciones.

“La valoración actual de las acciones no está reflejando completamente el potencial de los chips de memoria de alta velocidad,” dijo Roh Jongwon, director de inversiones en Infinity Global Asset Management Co. en Seúl. “El mercado está tratando la valoración de HBM de la misma manera que los chips de memoria tradicionales, pero HBM es casi el doble de rentable.”

SK Hynix reportará una ganancia operativa del segundo trimestre de 5 billones de won, la más alta en seis años, cuando anuncie las ganancias el 26 de julio, según la mediana de estimaciones recopiladas por Bloomberg. Esto continúa su recuperación de las pérdidas del año pasado gracias a una recuperación en los precios de los chips de memoria impulsada por la demanda de dispositivos de alta gama para aplicaciones de inteligencia artificial.

Citi llegó a su objetivo de precio de 350,000 won — el más optimista entre las previsiones de los analistas recopiladas por Bloomberg — tomando los picos anteriores en las acciones de SK Hynix y añadiendo un descuento, dijo Peter Lee, jefe de tecnología global y comunicación en Citigroup Global Markets Korea Securities Ltd.

La demanda de HBM puede no estar totalmente reflejada aún ya que el mundo no está familiarizado con el potencial de la inteligencia artificial, dijo Lee, citando la introducción anterior de los teléfonos inteligentes. “Debido a que este es un mercado que no existía en el pasado, nunca hemos visto hasta dónde puede llegar.”

Volviéndose Costoso

Sin embargo, algunos inversores dicen que hay razones para ser cautelosos a medida que los múltiplos aumentan. Actualmente, SK Hynix está operando a 2.9 veces el valor en libros, lo que la convierte en la acción más cara desde al menos 2011, según datos recopilados por Bloomberg.

“Hemos entrado en territorio inexplorado en cuanto a la valoración,” dijo Yoon Joonwon, gestor de fondos en DS Asset Management Co. en Seúl. “Creo que sus ganancias superarán las expectativas del mercado este año y el próximo, pero el mercado aún está incierto al respecto.”

Los inversores también están poniéndose nerviosos.

Las acciones de SK Hynix cayeron hasta un 4,7% el jueves después de informes en los medios locales de que Samsung Electronics Co. pronto entrará en conversaciones con Nvidia para suministrar a la empresa estadounidense su propia versión de chips HBM. Samsung más tarde negó los informes.

También existen preocupaciones sobre un posible exceso de suministro de chips de memoria después de que SK Hynix anunciara el 30 de junio un plan de inversión de $75 mil millones hasta 2028. El aumento de la producción puede deprimir los precios de los chips y plantear el espectro de una recesión en la industria de la memoria.

“Debido a que esta es una senda inexplorada, la volatilidad es inevitable,” dijo Lee de Citigroup.

