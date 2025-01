Goldman Sachs recomienda ‘ir largo en oro’ ante la incertidumbre arancelaria

A medida que los futuros de oro alcanzaron nuevos récords el viernes, los analistas de Goldman Sachs reiteraron su llamado alcista sobre el metal precioso debido a la inminente posibilidad de aranceles estadounidenses contra México y Canadá.

“La incertidumbre elevada en la política de EE. UU. refuerza el papel diversificador de las materias primas en las carteras de inversión. En particular, seguimos viendo valor en el oro a largo plazo… como cobertura contra varios riesgos”, escribieron los analistas.

La firma ve las escaladas arancelarias y los temores sobre la deuda de EE. UU. como los principales riesgos que se espera impulsen los precios del oro al alza.

Los futuros de lingotes (GC=F) superaron los $2,860 por onza el viernes, en camino a su quinta semana consecutiva de ganancias.

El presidente Donald Trump ha dicho que impondrá una primera ronda de aranceles a México, Canadá y China para el 1 de febrero. Tales movimientos podrían desencadenar una guerra comercial e impactar el crecimiento económico.

El jueves por la tarde, Trump reiteró planes de imponer un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá.

“Un escenario de escalada arancelaria seguiría respaldando la posición activa de los inversores en oro, sumándose al apoyo al precio que ya esperamos”, dijeron los analistas de Goldman.

El aumento del oro se produce a pesar de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas estables, una medida que suele ser un obstáculo para el metal precioso, ya que las tasas de interés más bajas estimulan más compras del activo.

El oro ha subido aproximadamente un 6% en lo que va del año después de haber aumentado más del 27% en 2024 debido a la fuerte demanda de los bancos centrales extranjeros y a las entradas en los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro físico.

“Reiteramos que el oro a largo plazo sigue siendo nuestra recomendación de trading de mayor convicción en el ámbito de las materias primas, impulsada por factores estructurales (compra de bancos centrales) y cíclicos (compra de ETF)”, dijeron los analistas, reiterando un pronóstico de precio de $3,000 por onza troy para el segundo trimestre de 2026.

