Goldman Sachs lanzará tres proyectos de tokenización antes de fin de año, dice el jefe de activos digitales: ‘Un impulso renovado en el cripto’

A medida que sus pares en la financiación tradicional se adentran más en el mundo de las criptomonedas, incluido el Bitcoin ETF de BlackRock y la plataforma de trading de Fidelity, Goldman Sachs se prepara para dar un paso propio. Esto ocurre en un momento en el que el gigante bancario de 150 años está viendo un aumento significativo en el interés de sus clientes, según el jefe de activos digitales globales, Mathew McDermott, dijo a Fortune.

McDermott dice que Goldman Sachs tiene la intención de expandir sus ofertas de criptomonedas, incluidas iniciativas ambiciosas en el sector candente de la tokenización, donde los denominados “activos del mundo real”, como fondos del mercado monetario y propiedades inmobiliarias, se emiten en blockchains públicos o privados. Según McDermott, Goldman Sachs está listo para lanzar tres proyectos de tokenización antes de que termine el año con clientes importantes, incluido el primero en EE. UU.

Aunque BlackRock y Franklin Templeton también están probando las aguas de la tokenización, McDermott dijo que la clave del éxito será crear productos que los inversores deseen, por eso el banco recientemente celebró una cumbre de activos digitales en Londres a la que asistieron más de 500 clientes. “No tiene sentido hacerlo solo por hacerlo”, le dijo a Fortune. “La retroalimentación definitiva es que esto es algo que realmente cambiará la naturaleza de cómo pueden invertir”.

Puntos de vista diferentes

Después de un profundo “invierno cripto” desencadenado por el colapso de FTX, los mercados regresaron con fuerza este año, impulsados por el lanzamiento en enero de los Bitcoin ETFs. Según informes financieros, Goldman Sachs desempeñó un papel clave en las ofertas de ETF al actuar como participante autorizado, lo que significa que ayudaría con el mecanismo de redención y creación de los vehículos de inversión (incluido el IBIT ETF de BlackRock).

McDermott describió el lanzamiento de los ETFs como un “renovado impulso en las criptomonedas”, aunque la visión no es compartida en toda su banca. En abril, el Wall Street Journal publicó una entrevista con Sharmin Mossavar-Rahmani, la directora de inversiones de Goldman Sachs Wealth Management, donde la veterana financiera dijo que no veía las criptomonedas como una clase de activo de inversión y que no había visto interés por parte de los clientes.

“Lo bueno es que, en una institución de nuestro tamaño, hay puntos de vista diferentes”, dijo McDermott a Fortune. Dijo que Goldman Sachs está más activo en las criptomonedas desde una perspectiva institucional, incluido el trading de derivados de cripto liquidados en efectivo en nombre de clientes, junto con su participación en los mercados de ETFs. “Hemos seguido viendo, ciertamente este año, un aumento y una ampliación en la gama de productos que los clientes desearían ver disponibles”, dijo.

La tokenización sigue siendo una parte central de los planes del banco. Goldman Sachs ha incursionado en este campo, incluido el trabajo en una emisión de bonos con el Banco Europeo de Inversiones en 2022 y la tokenización de un bono soberano verde para la Autoridad Monetaria de Hong Kong en 2023, así como el lanzamiento de la Plataforma de Activos Digitales de Goldman Sachs en 2023 para facilitar la tokenización de activos.

El mayor lanzamiento de tokenización de este año ha sido el fondo del tesoro BUIDL de BlackRock, que alcanzó los $500 millones el lunes y opera en Ethereum, un blockchain público. McDermott dijo que BlackRock, junto con fondos similares de Franklin Templeton, apunta a una base de clientes minoristas, mientras que Goldman Sachs se enfoca más en las instituciones y trabajarían exclusivamente con blockchains privados debido a restricciones regulatorias. Dijo que el objetivo del banco es crear verdaderos mercados para activos tokenizados, así como ofrecer mejoras en cuanto a velocidad y los tipos de activos que se pueden utilizar como colaterales.

McDermott se negó a proporcionar detalles específicos sobre los tres proyectos de tokenización programados para este año, pero dijo que uno se centra en el complejo de fondos en EE. UU. y otro en la emisión de deuda en Europa.

Con las elecciones presidenciales de EE. UU. y un posible cambio en el enfoque regulatorio del gobierno hacia las criptomonedas a solo unos meses de distancia, McDermott dijo que las oportunidades del banco en el espacio podrían expandirse, incluida la posibilidad de mantener activos cripto en el lugar. “Podría haber otras cosas en las que nosotros, como firma, naturalmente estaríamos interesados, sujeto a aprobación, como la ejecución y tal vez la subcustodia”, le dijo a Fortune.