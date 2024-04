Gobierno de coalición, al estilo americano

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

La disfunción en el partido mayoritario en la Cámara de Representantes de EE. UU. fue tan clara como el voto final del sábado sobre $60 mil millones en ayuda militar para Ucrania: de los 218 republicanos en la Cámara, la mayoría (112) votó en contra de fondos desesperadamente necesarios.

Esto significó que Mike Johnson, el accidental Presidente republicano, tuvo que depender de los demócratas de la oposición para que la legislación de ayuda fuera aprobada. Y así fue: Aunque no hubo indicación de que Johnson trabajara en conjunto con el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, los 210 demócratas presentes en Washington el sábado respaldaron el proyecto de ley.

Después de casi 18 meses de ineptitud legislativa en el Capitolio, vale la pena celebrar un raro momento de normalidad bipartidista. La ayuda llega con meses de retraso —y puede que sea demasiado tarde, con informes de que casi el 40 por ciento de la capacidad de generación eléctrica de Ucrania ha sido destruida por municiones rusas que podrían haber sido detenidas por sistemas antimisiles suministrados por Estados Unidos.

De todos modos, por un momento el centro se mantuvo y aquellos que esperaban que el tradicional trueque legislativo eventualmente triunfara —especialmente el maestro del trueque legislativo en jefe, Joe Biden— han sido vindicados.

Pero ¿hay alguna esperanza de que la victoria del sábado sea una señal de que la razón está recuperando el control en Washington al fin? Hay algunas indicaciones de que la conversión de Johnson en el camino a Mar-a-Lago podría marcar un quiebre con el pasado reciente.

Lo más importante es que Donald Trump, quien se había opuesto vocalmente a cualquier nueva ayuda a Ucrania durante meses, no pudo —o al menos no quiso— detener a Johnson. El Presidente republicano ha jurado lealtad al ex presidente, pero Johnson atacó en un momento de máxima debilidad para el estandarte estándar del partido, atrapado como está en una sombría sala de un tribunal de Manhattan, distraído por sus asuntos financieros y su situación legal.

Johnson también pudo aplacar a los demócratas del Congreso, que se mostraron reacios a hacer tratos con su predecesor, Kevin McCarthy. Las evasivas de McCarthy en los temas más importantes del día —condenar a Trump después de los disturbios del 6 de enero, por ejemplo, solo para revertir su postura cuando quedó claro que no podría convertirse en Presidente sin él— irritaron incluso a los demócratas propensos al bipartidismo.

Y tal vez lo más importante, Johnson es un ideólogo, pero no un partidista cínico. Los oponentes ideológicos han logrado llevarse bien en Washington siempre y cuando haya confianza a través del pasillo. El liberal de Boston Tip O’Neill, quien ocupó la presidencia de la Cámara durante gran parte de la década de 1980, desarrolló un modus vivendi con Ronald Reagan, su acérrimo oponente ideológico, que permitió a Reagan hacer aprobar gran parte de su agenda conservadora en el Congreso durante su presidencia.

Pero mantener la paz bipartidista es demasiado pedir tanto a republicanos como a demócratas, temo. Los demócratas tendrían que aceptar votar repetidamente y de manera consistente para mantener a Johnson en su cargo —el primer test de eso podría llegar en los próximos días.

Según las reglas actuales de la Cámara, el pequeño grupo de incendiarios republicanos que derribaron a McCarthy están listos para hacer lo mismo con Johnson debido a su apostasía en Ucrania. Jefferies, el líder demócrata, ha indicado que esta vez podría venir al rescate de Johnson. Pero ¿alguien cree que un Presidente republicano de la Cámara puede permanecer en el poder durante mucho tiempo sin una mayoría compuesta por miembros de su propia bancada? Eso es demasiado pedirle a Jefferies, especialmente en un año electoral.

Del mismo modo, Washington político subestima a Trump bajo su propio riesgo. Después del 6 de enero, la mayoría del establecimiento republicano dio por muerto al ex presidente. ¡Y sin embargo, un año después, recuperó un poder singular sobre su partido que puede haberse disipado brevemente mientras está distraído en el tribunal, pero de ninguna manera ha desaparecido!

De hecho, es un poder que incluso sus oponentes deben admirar: los presidentes en ejercicio rara vez pueden controlar a los legisladores de su propio partido de la forma en que el ex presidente puede. Trump no tiene un historial de permitir que su partido haga tratos con Biden y los demócratas —y no está a punto de comenzar ahora.

Así que celebremos una rara victoria para los razonables en el Capitolio. Pero también demos cuenta de que es poco probable que vuelva a suceder pronto.