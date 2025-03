Gobernadores republicanos intentaron recortar los presupuestos estatales. Tienen consejos para Elon Musk.

Antes de Elon Musk y su motosierra, estaba Mitch Daniels “la Cuchilla”.

El exgobernador de Indiana y director de la Oficina de Administración y Presupuesto bajo el presidente George W. Bush, Daniels estableció una reputación a principios de los años 2000 como un cuchillo del gobierno. Como gobernador, redujo el tamaño de la fuerza laboral de su estado en un 18 por ciento y convirtió un déficit de $700 millones en un superávit de $2 mil millones.

Daniels incluso repartió cheques de reembolso a los contribuyentes hoosier a raíz de los recortes.

Ahora, él y un grupo de exgobernadores republicanos con mentalidad similar están mirando a Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump con un poco de nostalgia, incertidumbre y, en el caso de Daniels, precaución.

“Definitivamente hubiera advertido en contra de lanzar un número que es simplemente ridículo”, dijo Daniels a POLITICO de los $2 billones que Musk ha establecido como objetivo de ahorros de DOGE. “Hay un valor real en un esfuerzo como este porque iluminan el hecho de que el gobierno hace muchas cosas muy tontas o innecesarias o incluso contraproducentes, pero habría instado a que lograran algún éxito real primero y luego hablaran. Menos hablar, más hacer.”

No es solo Daniels. Exgobernadores de Illinois y Nueva Jersey intentaron movimientos similares, aunque menos agresivos, para recortar el gobierno, a veces obstaculizados por la misma burocracia que intentaron eliminar.

La administración Trump ha sugerido que no está haciendo nada nuevo, invocando la iniciativa “Reinventando el Gobierno” del presidente Bill Clinton encabezada por el vicepresidente Al Gore como ejemplo. Incluso Musk le dio un guiño a la Casa Blanca de Clinton, publicando recientemente “Lo que @DOGE está haciendo es similar a las políticas demócratas de la era Clinton/Gore de los años 90.”

¿Quién puede olvidar el momento en que Gore promocionó el esfuerzo en el programa nocturno de David Letterman tomando un martillo a un cenicero del gobierno?

En entrevistas, los exgobernadores republicanos detallaron éxitos y obstáculos de sus respectivos enfoques. El exgobernador de Illinois, Bruce Rauner, dijo que era “muy, muy, muy difícil reducir” el gobierno en su estado, mientras que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, reconoció haber realizado algunos recortes a los servicios humanos que lamentó rápidamente, obligándolo a retroceder.

“Hice un montón de vetos parciales y por definición eso se hace más rápidamente porque viene un montón, y tienes un cierto período de tiempo para hacerlo. Hubo recortes a los servicios humanos que terminaron afectando a los niños de maneras que no anticipé, por lo que volví y cambié”, recordó Christie, un crítico de Trump de larga data y ex candidato presidencial. “Recibí algunos reproches por ello cuando sucedió y lo merecía. Cometí un error, así que creo que cuando eso sucede, simplemente tienes que decir ‘OK. Cometí el error, ahora arréglalo.’ No es como que los errores nunca se vayan a cometer.”

Daniels incluso puso centavos en las llantas de los vehículos propiedad del estado para ver si se usaban. Cuando regresó un mes después y los centavos seguían allí, Daniels mismo actuó como subastador y vendió la flota de 1,000 de ellos. Incluso redujo la fuerza aérea del estado de 22 a 6 aviones y helicópteros.

Pero ninguno de esos esfuerzos estuvo cerca del caos de DOGE de Musk, que ha venido con múltiples instancias de empleados siendo despedidos y luego recontratados, especialmente trabajadores del programa de armas nucleares y trabajadores que responden a la propagación de la gripe aviar.

“Los costos de personal son una parte tan pequeña del dinero que el gobierno federal gasta y desperdicia”, dijo Daniels. “Creo que no quieren enfatizar demasiado eso, porque les da a los amigos del statu quo un palo: Sabes, estás perjudicando a estas personas inocentes.”

Daniels, al igual que Trump, tuvo una legislatura republicana para respaldarlo. Rauner y Christie no tuvieron tanta suerte, enfrentando resistencia a sus esfuerzos de reducir el gobierno de legislaturas estatales lideradas por demócratas. Y luego están las presiones externas, similares a los desafíos legales que enfrenta Trump.

“Hay todo tipo de restricciones y reglas sindicales y reglamentos regulatorios sobre lo que puedes hacer como ejecutivo versus lo que necesita aprobaciones legislativas u otras, incluyendo aprobaciones sindicales y de empleados”, dijo Rauner en una entrevista.

Rauner fue un discípulo de Daniels que “estudió lo que hizo” e incluso intentó atraer a parte del personal del gobernador de Indiana. Un teniente de alto rango hizo el movimiento. Pero si la Agenda de Revitalización de Rauner estaba diseñada para renovar el gobierno estatal, sus propuestas lo llevaron a enfrentarse con la Asamblea General de Illinois liderada por demócratas, y resultaron en un estancamiento presupuestario de más de dos años que vio programas de servicios sociales drásticamente recortados o eliminados.

Dijo que los republicanos creen que la administración Trump “merece crédito por intentarlo [para reducir el gobierno] porque nadie más, literalmente nadie, ha estado dispuesto a hacerlo a nivel federal en una escala y velocidad similar.”

Y comparó el enfoque a martillazos de Trump con cómo opera el mundo corporativo: “muévete rápidamente y rompe cosas que están rotas. Y la mayoría de los republicanos consideran que la burocracia federal está rota. Así que creo que están tratando de hacer lo que muchas personas apoyarían.”

Eso excepto por una cosa. Rauner reconoció que no recortaría la educación. “Es lo más importante que hacemos colectivamente como comunidad y como sociedad”, dijo.

Al igual que Rauner y Daniels, Christie, exgobernador de dos mandatos de Nueva Jersey, ha estado observando de cerca cómo el equipo de Trump está tratando de reinventar el gobierno.

Christie argumentó que la falta de transparencia es el mayor problema con la actual reinvención del gobierno.

Señaló el reciente error en el que DOGE “canceló accidentalmente” los esfuerzos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para prevenir la propagación del Ébola. Musk dijo que la iniciativa se restauró, pero ese tipo de errores no caen bien al público.

“Por eso creo que deberías estar pasando por un proceso en el que la gente sepa lo que estás haciendo y que lo estás haciendo de manera transparente examinándolo antes de recortarlo”, dijo Christie. “Aquí, creo que es el proceso contrario.”

Daniels, quizás más que cualquier figura nacional, ha argumentado desde hace tiempo que EE. UU. enfrenta una bomba de tiempo de deuda, un hilo del que habló en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2011 como la “nueva amenaza roja”. (El discurso recibió aplausos estruendosos: “¡los tiempos cambian!” dijo).

En el mismo discurso, notablemente, Daniels trajo la idea de un reembolso de impuestos, reservando dinero para los contribuyentes “más allá de un nivel especificado de reservas estatales.” Hoy, argumentó que un crédito fiscal DOGE sería una “regalo tan burdo como lo que Biden intentó hacer con los préstamos estudiantiles.” Daniels luego promulgó la devolución de impuestos por ley, y los contribuyentes se han beneficiado de ella al menos tres veces.

En aquel entonces, Daniels también abogó por la autoridad de retención presidencial, la capacidad de no gastar el dinero asignado por el Congreso, una idea por la que también hizo campaña Trump.

“No hay nada radical al respecto”, dijo Daniels ahora.

Daniels no se opone al proyecto de Musk. Pero dijo que es su OMB nativa la que tiene la verdadera “autoridad” para recortar más profundamente en el hueso.

“Quiero ver que construyan el caso para la moderación haciendo algunas cosas que sean efectivas”, dijo Daniels. “El cielo no se caerá. Siempre he dicho que te sorprenderías de cuánto gobierno nunca echarías de menos.”

Pero los recortes que piensa que Trump y Musk pueden lograr son incrementales, dijo Daniels, dudando que Trump y Musk encuentren los recortes que están buscando.

“Este presidente ha sacado de la mesa la única forma en que alguna vez te acercarías a una cifra así, y es reformas en los programas de asistencia”, dijo. “Si no tocan Medicaid, entonces no tienen posibilidad de hacer mucho que sea real.”

