Gobernador del Banco de Canadá plantea la posibilidad de grandes recortes ante el aumento de temores por el crecimiento.

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, ha abierto la posibilidad de acelerar el ritmo de recortes de tasas de interés, señalando que los responsables de la política podrían optar por movimientos de 50 puntos básicos en caso de que el crecimiento decepcione.

La economía del G7 creció a una tasa anualizada del 2.1 por ciento en el segundo trimestre, pero las preocupaciones aumentan sobre que la caída de los precios del petróleo, el aumento del desempleo y la disminución de la inmigración podrían llevar a Canadá al estancamiento.

Macklem dijo al Financial Times que los encargados de fijar las tasas están cada vez más preocupados por el mercado laboral de Canadá y la posibilidad de que precios más bajos del crudo afecten a la economía.

El banco central de Canadá ha liderado la reducción de tasas de interés, recortando un cuarto de punto en tres reuniones desde junio para llevar los costos de endeudamiento de su nivel máximo del 5 por ciento al 4.25 por ciento.

Con la inflación, en un 2.5 por ciento, ahora cerca de la meta del 2 por ciento del Banco, Macklem dijo en Londres la semana pasada que ahora había espacio para acelerar el ritmo de los recortes de tasas.

“A medida que te acercas al [objetivo de inflación], tu cálculo de gestión de riesgos cambia,” dijo Macklem. “Te preocupan más los riesgos a la baja. Y el mercado laboral señala algunos riesgos a la baja.”

El desempleo en Canadá alcanzó el 6.6 por ciento en agosto desde un mínimo del 4.8 por ciento en 2022, un aumento mucho más rápido que en los Estados Unidos. En contraste, el desempleo estadounidense solo ha subido al 4.2 por ciento desde su mínimo de la era pandémica del 3.4 por ciento.

Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. recorte las tasas de interés por primera vez en más de cuatro años el miércoles, desde un rango de 5.25 a 5.5 por ciento, el más alto en 23 años.

Las tasas de vacantes de empleo y contratación en Canadá también han caído por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia, a diferencia de las de EE. UU.

El Banco de Canadá aun espera que la economía se expanda un 2 por ciento en 2024 y un 2.1 por ciento el año que viene.

Pero si el crecimiento no se materializa como se espera, “podría ser apropiado moverse más rápido en las tasas de interés,” dijo Macklem. Señaló que actualmente hay “suficiente holgura en la economía [canadiense] para llevar la inflación de nuevo a la meta”.

“No queremos ver más holgura,” dijo, insinuando que el banco central recortaría las tasas de manera más agresiva si el crecimiento decepciona.

Las preocupaciones sobre la salud de la economía canadiense se han extendido por la comunidad empresarial y financiera.

Hablando en el Canada Club en Toronto el martes, David McKay, el jefe del Royal Bank de Canadá, uno de los bancos más grandes del mundo, dijo que Canadá estaba “yendo en la dirección equivocada”.

Añadido a la lista de riesgos a la baja que preocupan al gobernador está un precio del petróleo que ha caído bruscamente en las últimas semanas.

Macklem señaló que los productores de petróleo canadienses están acostumbrados a los precios globales fluctuantes, pero que “si es un ciclo muy agudo, va a tener un gran impacto”.

El gobernador dijo que el banco central aún no había decidido sobre un camino más rápido de recortes de tasas y aún había riesgos al alza en la inflación que necesitaba monitorear, incluidos los precios de alojamiento, principalmente alquiler y costos de interés hipotecario.

El mercado de alquiler de Canadá ha estado bajo presión debido a restricciones de oferta que se han visto exacerbadas por aumentos significativos recientes en la inmigración. Los precios del alquiler subieron casi un 9 por ciento en el año hasta julio. Canadá agregó alrededor de 500,000 inmigrantes, un nivel históricamente alto frente a una población de 39 millones, en 2023.

“Esperamos ver que la inflación de los precios de los alquileres disminuya,” dijo Macklem, aunque reconoció “que eso podría llevar algo de tiempo”.

Mientras tanto, el crecimiento de la productividad en Canadá ha sido sorprendentemente débil desde la pandemia, destacando sus problemas económicos en comparación con los de EE. UU.

Macklem dijo: “Lo que pensábamos era que a medida que se resolvieran esas interrupciones de la cadena de suministro… nuevos trabajadores se capacitan, deberías ver cierto aumento en el crecimiento de la productividad. Eso no es lo que sucedió en Canadá, y de hecho, no es lo que ha sucedido en el Reino Unido. No es lo que ha sucedido en Europa…”.

“Hay algo sobre la pandemia que realmente ha afectado el crecimiento de la productividad en muchos de nuestros países… los EE. UU. es la excepción.”

La producción económica se ha mantenido en Canadá por una gran afluencia de inmigrantes.

Pero eso podría cambiar en el futuro, ya que el gobierno de Canadá anunció recientemente restricciones a los trabajadores extranjeros temporales.

Aunque una reducción en la inmigración podría enfriar el mercado de alquiler de Canadá, se espera que empeore la situación económica.

Macklem esperaba que la reducción en la demanda del consumidor implicada por menos inmigrantes se viera compensada por la reducción de los costos de endeudamiento. “Nuestra expectativa es que comenzarás a ver un consumo per cápita en alza”

Reportado adicionalmente por Ilya Gridneff en Toronto