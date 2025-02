Gmail en Android realiza un cambio que te ayudará a conquistar sus menús confusos

“

Google ha estado implementando silenciosamente algunas actualizaciones útiles en Gmail para Android. La principal mejora se trata de hacer que los menús sean más fáciles de leer y navegar. ¿Conoces esos menús que aparecen con un montón de opciones cuando tocas los tres puntos? Han recibido un cambio de imagen.

Anteriormente, estos menús eran simplemente una larga lista de texto, lo cual podía resultar un poco abrumador. Ahora, Google ha añadido íconos junto a cada elemento, lo que facilita mucho escanear y encontrar lo que estás buscando. También han agregado divisores para agrupar elementos relacionados, lo que mejora aún más la organización.

Esta actualización no es del todo nueva, sin embargo. Google en realidad hizo actualizaciones similares al sitio web de Gmail en octubre de 2023. Es bueno ver que estas mejoras están llegando también a la aplicación de Android.

Entonces, ¿qué ha cambiado exactamente? Tomemos como ejemplo el menú en la esquina superior derecha de un correo electrónico. Este menú ahora agrupa opciones como “Mover a”, “Cambiar etiquetas” y “Marcar como importante” juntas. También han movido la opción “Posponer” y la han emparejado con “Agregar a Tareas”. Otras opciones como “Silenciar” e “Imprimir todo” también están presentes, con “Informar sobre correo no deseado” destacado en rojo en la parte inferior.

La antigua versión de Gmail en Android frente al nuevo rediseño. | Créditos de las imágenes — 9to5Google

El menú para mensajes individuales dentro de un hilo de correo también ha sido actualizado, principalmente con la adición de la opción “Informar sobre correo no deseado”. Del mismo modo, el menú que ves en tu bandeja de entrada después de seleccionar un correo electrónico ha sido reorganizado para agrupar acciones relacionadas.Estos cambios tienen como objetivo hacer que Gmail sea un poco más amigable para el usuario. A menudo son las pequeñas cosas las que pueden marcar una gran diferencia en nuestra experiencia con una aplicación, y esta actualización ciertamente cae en esa categoría. Si eres usuario de Android, deberías ver estos cambios en la última versión de Gmail (versión 2025.01.25.721794537). Si has actualizado la aplicación y aún no ves los cambios, intenta detener forzosamente la aplicación y volver a abrirla.

Personalmente, encuentro este tipo de actualizaciones muy útiles. A menudo estoy en movimiento, revisando correos electrónicos en mi teléfono, y tener una experiencia más optimizada hace una verdadera diferencia. Es más fácil encontrar lo que necesito y gestionar mi bandeja de entrada eficientemente. Es bueno ver que Google está prestando atención a estos detalles y haciendo de Gmail una aplicación más agradable de usar.