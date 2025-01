Globos de Oro 2025: Cómo ver y quiénes están nominados

Hay muchas más posibilidades de que un actor sea nominado en los Globos, donde hay 36 lugares disponibles, que en los Oscars, que tienen 20.

Como resultado, los Globos pueden inclinarse hacia nombres de celebridades importantes, asegurando que su ceremonia sea bien asistida por estrellas de primer nivel, algunas de las cuales no necesariamente lograrán una nominación al Oscar.

Los actores británicos nominados este año incluyen a Daniel Craig (Queer), Kate Winslet (Lee), Ralph Fiennes (Conclave), Cynthia Erivo (Wicked), Hugh Grant (Heretic), Tilda Swinton (The Room Next Door) y Felicity Jones (The Brutalist).

Se unen a estrellas como Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Demi Moore (The Substance), Glen Powell (Hit Man), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) y Zendaya (Challengers) .

Hay dos estrellas del pop en la carrera, con Ariana Grande (Wicked) y Selena Gomez (Emilia Pérez) ambas compitiendo por el premio a mejor actriz de reparto.

Otros nominados conocidos incluyen a Amy Adams (Nightbitch), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Colman Domingo (Sing Sing) y Denzel Washington (Gladiator II).