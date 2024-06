Globos de basura de Corea del Norte contenían desechos humanos y arruinaban la ropa.

Hace 1 hora por Tom McArthur, BBC News. Funcionarios dicen que se encontraron parásitos de desechos humanos y ropa desfigurada de Hello Kitty en bolsas de basura llevadas por globos norcoreanos a Corea del Sur. Cientos de globos con desechos han sido lanzados por Pyongyang al otro lado de la frontera en las últimas semanas, en represalia por una campaña de panfletos enviados hacia el norte por opositores del líder norcoreano Kim Kong Un. El análisis de algunos de los paquetes de globos encontró que contenían tierra en la que se detectaron “lombrices, oxiuros y tenias”. La probabilidad de infección de los paquetes es baja, dijo el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Corea del Norte dice que los globos son represalias por una campaña de propaganda que critica al régimen. El ejército de Corea del Sur condenó las gotas de globos como una “clara violación del derecho internacional”. Los artículos llevados por los globos también incluían ropa “occidental” cortada que había sido donada desde el sur. La ropa presentaba personajes de Mickey Mouse, Winnie the Pooh y Hello Kitty, según Reuters, así como calcetines, ropa y ropa de niños muy parchada. Los desechos enviados por Corea del Norte también revelaron el estado económico lamentable del país, y destacaron “la postura adversa contra Corea del Sur”, dijo un funcionario del ministerio. La tierra probablemente estaba infectada con parásitos porque se utilizó heces humanas en lugar de fertilizantes químicos en el Norte, agregó el ministerio. Corea del Norte dice que los globos son represalias por una campaña de propaganda de desertores norcoreanos y activistas surcoreanos que envían regularmente globos en la otra dirección, llevando comida, medicamentos, dinero y panfletos criticando al régimen del Norte. Las dos Coreas han intensificado recientemente su guerra de propaganda de tira y afloja transfronteriza. Mientras el norte enviaba basura flotando hacia el sur, el sur también ha estado lanzando canciones pop y noticias sobre la frontera desde potentes altavoces. Una ola anterior de globos arrojó basura por toda Corea del Sur. Un activista en el sur le dijo a la agencia de noticias AFP que esta semana había lanzado más globos llevando panfletos de propaganda hacia el norte. El ejército de Corea del Sur recientemente advirtió al público que no tocara los globos blancos y las bolsas de plástico adjuntas a ellos porque contienen “desechos y basura sucia”. La reciente oleada de globos comenzó en mayo, cuando al menos 260 globos con basura cayeron en Corea del Sur, lo que llevó a las autoridades a advertir a sus residentes que se quedaran en casa. Además de la propaganda anti-Pyongyang, activistas en Corea del Sur han lanzado anteriormente globos con artículos que incluyen dinero, contenido multimedia prohibido e incluso Choco Pies, un aperitivo surcoreano prohibido en el Norte. En mayo, un grupo de activistas con sede en Corea del Sur afirmó que había enviado 20 globos con panfletos anti-Pyongyang y USBs con música pop coreana y videos musicales al otro lado de la frontera.