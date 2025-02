Glencore sostuvo conversaciones sobre la venta de minas de cobre africanas de varios miles de millones de dólares.

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Glencore ha mantenido conversaciones preliminares sobre la venta de sus minas de cobre y cobalto multimillonarias en la República Democrática del Congo, en lo que sería un cambio significativo en la estrategia del mayor inversor occidental en el país africano.

El grupo FTSE 100 rechazó el mes pasado una oferta no solicitada por las minas de un posible comprador en Medio Oriente porque la oferta era demasiado baja, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía consideraría vender parte o la totalidad de sus activos congoleños por el precio adecuado, según varias personas familiarizadas con el asunto.

Algunas de las personas agregaron que la compañía no ha iniciado un proceso formal de venta y que es posible que no se complete ningún acuerdo.

Glencore es dueña de la mina de cobre-cobalto Mutanda y de una participación del 75 por ciento en la Kamoto Copper Company, en la que la empresa minera estatal congoleña Gécamines también tiene una participación. Los analistas de RBC valoran las minas en $6.8bn.

Las minas han sido una parte clave de la oferta de Glencore a los fabricantes de automóviles occidentales para que sean su proveedor de elección para una serie de metales para vehículos eléctricos.

La fiebre mundial por el cobre, un metal rojo utilizado en cables y vehículos eléctricos, ha desencadenado una ola de actividad de fusiones y adquisiciones entre los principales mineros.

Sin embargo, las minas congoleñas han sido mucho menos rentables que los otros activos de cobre de Glencore, generando solo $195mn de ingresos en 2023 con ingresos de $2.4bn, debido a contratiempos operativos y bajos precios del cobalto.

En febrero pasado, Glencore realizó una disminución previa a impuestos de $1bn en las minas de cobre congoleñas debido a las malas condiciones del mercado del cobalto y al acuerdo de un litigio fiscal.

Glencore dijo en un comunicado: “A finales del año pasado, Glencore recibió un enfoque no solicitado con respecto a sus operaciones en la RD Congo. El enfoque fue rechazado. Glencore no ha contratado a ningún banco o asesor y no está llevando a cabo un proceso de venta para sus operaciones en la RD Congo.”

En las últimas semanas, Glencore ha mantenido discusiones informales con posibles compradores sobre el futuro de sus activos en Kazajistán, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Glencore abandonó un proceso de venta el año pasado para Kazzinc, un importante productor de zinc, plomo y oro en el que tiene una participación del 70 por ciento. RBC estima el valor de la participación en $5.1bn.

Las ventas serían potencialmente las mayores disposiciones por parte de Glencore desde que el director ejecutivo Gary Nagle asumió el cargo en 2021.

Glencore se negó a comentar sobre la posible disposición de activos en Kazajistán.

La salida de la RD Congo sería un gran revés para los intentos del país de atraer inversión occidental para reducir la dependencia de China. Glencore es el único inversor extranjero no chino importante en las minas del país junto con Eurasian Resources Group, con sede en Kazajistán.

Las minas congoleñas de Glencore produjeron 225,000 toneladas de cobre y 35,000 toneladas de cobalto el año pasado, lo que convierte al grupo en el segundo productor mundial de cobalto.

Cualquier venta potencial se vería complicada por el hecho de que Glencore paga regalías sobre la producción de las minas al empresario israelí Dan Gertler, quien está bajo sanciones estadounidenses.

Glencore es uno de los mayores comerciantes de materias primas del mundo y también tiene una gran cartera minera. Es el sexto productor mundial de cobre y el principal productor occidental de carbón térmico.

El año pasado, Glencore mantuvo breves conversaciones de fusión con el grupo angloaustraliano Rio Tinto, y al año anterior realizó una oferta hostil de $23bn para adquirir Teck Resources de Canadá, que fue rechazada.

La empresa presentará sus resultados anuales el miércoles.