Glastonbury: Cómo la política acompaña la música del festival | Noticias del Reino Unido

Glastonbury no es extraño a mezclar música con política, y con las elecciones generales a solo unos días y protestas contra la guerra entre Israel y Hamás en curso, este año no ha sido una excepción.

Artistas desde Damon Albarn hasta Charlotte Church han sido vocales sobre sus pensamientos sobre la guerra en el escenario – y reflejado en ellos, un número notable de banderas palestinas están siendo sostenidas por aquellos en las multitudes.

Más cerca de casa, mientras las elecciones inminentes significan que las visitas planeadas por Angela Rayner del Labor y Caroline Lucas de los Verdes fueron canceladas, el Alcalde de Manchester, Andy Burnham, dio un discurso, y las instalaciones como un gran cubo negro representando una urna electoral, por la campaña Just Vote, están aquí para impresionar a la gente que hay una forma de marcar la diferencia.

En otra parte, durante el set de Idles el viernes por la noche, una balsa de vida inflable con maniquíes de migrantes fue arrojada a la multitud – una travesura que la banda supuestamente afirmó fue orquestada por Banksy, aunque aún no hay información oficial del artista anónimo sobre esto, de lo cual no estaban al tanto hasta después.

Aunque Glastonbury se trata de escapismo, lo que está sucediendo en el mundo más amplio también claramente importa a mucha gente que disfruta del festival.

Imagen:

La vocalista de Gossip, Beth Ditto, en Glastonbury

Antes de su actuación, la vocalista de Gossip, Beth Ditto, le dijo a Sky News que a los 18 años, al votar por primera vez, nadie le explicó por qué importaba tanto – y que es importante ahora alentar especialmente a la gente más joven.

“Absolutamente”, dijo. “Lo difícil de ser joven es que no te das cuenta de lo rápido que pasan esos 20 años y ya no tienes 20. No te das cuenta de que solo tienes cuantas elecciones en los próximos 15, 20 años, qué gran diferencia hacen.”

Ella continuó: “Se trata del dinero que se está gastando en tu futuro… hay mucho más en juego, mucho más profundo, que realmente te afectará a ti.”

Sin embargo, Ditto dijo que las generaciones más jóvenes también están ayudando a inspirar el cambio. “También quiero decir que nos van a salvar a todos, Gen Z y Gen Alpha.”

El sábado, Andy Burnham del Labor le dijo a alrededor de 100 personas que vinieron a verlo hablar que Sir Keir Starmer no “arrasará” con el gobierno local si gana las elecciones.

“Creo que cambiará si el Labor gana, mejorará, pero no dejará de ser muy difícil”, dijo Burnham a la multitud.

Mientras tanto, una actuación oportuna de Things Can Only Get Better, la canción de D:Ream que se convirtió en la banda sonora de la victoria electoral de Tony Blair en 1997 y más recientemente del anuncio de elecciones empapado de Rishi Sunak – obtuvo una gran reacción de la multitud el viernes.

Imagen:

D:Ream interpreta Things Can Only Get Better en Glastonbury

Lee más noticias de Glastonbury:

Reseña de Dua Lipa: Una clase magistral de una verdadera estrella pop

Conoce al Hombre del Estado del Suelo de Glastonbury

Pero ¿también hay apatía entre algunos?

Recuerda en 2017 y podrías recordar al entonces líder laborista Jeremy Corbyn recibiendo una recepción extática en el Escenario Pirámide – la multitud resonando con gente coreando su nombre.

Para el cantante socialista Billy Bragg, el ambiente no ha sido del todo el mismo este año.

“Si sales y les ofreces a las personas una visión de un mundo mejor, entonces las personas responden”, dijo a Sky News. “Y creo que Corbyn es la prueba de eso… [Nigel] Farage también, promete algo a su gente. Puede que no sea algo en lo que yo crea o que crea que vaya a funcionar, pero tienes que ofrecer algo a la gente que no sea, ya sabes, un simple mantener el rumbo, la administración.”

Imagen:

Charlotte Church se presenta en Glastonbury. Photo: Ben Birchall/PA

Charlotte Church, quien se unió al Resumen Radical de Bragg en el Escenario Left Field, cantó “Palestina libre” junto a cientos de personas durante su actuación.

La aparición de la cantante en Worthy Farm llega meses después de que dijera que la policía tenía que verificar su seguridad y la de su familia después de participar en una marcha pro-Palestina en Londres.

La mujer de 38 años negó rotundamente las acusaciones de antisemitismo en ese momento y expresó su apoyo a la gente judía.

Durante su aparición sorpresa en el escenario con Bombay Bicycle Club el viernes, Damon Albarn de Blur abordó tanto las elecciones generales como los problemas globales.

“¿Estás a favor de Palestina? ¿Crees que es una guerra injusta?” preguntó a la multitud, antes de resaltar “la importancia de votar la próxima semana” y agregó: “No te culpo por ser ambivalente al respecto, pero sigue siendo muy importante.”

Aunque muchos elogian a los artistas por apoyar causas en las que creen, también hay quienes en las redes sociales se han quejado de la mezcla, diciendo que los músicos deberían centrarse en la música.

Pero les guste o no, la política sigue siendo muy parte de la experiencia de Glastonbury.

Sigue a Sky News en WhatsApp

Mantente al día con todas las últimas noticias del Reino Unido y de todo el mundo siguiendo a Sky News

Toque aquí