Glastonbury 2025: Rod Stewart para tocar en el espacio de leyendas del festival.

Stewart previousment headlined the festival in 2002, alongside Coldplay and Stereophonics.

Ese año, los organizadores estaban probando una “superreja” de cinco millas para evitar intrusos, lo cual fue un éxito.

“Has tenido una prensa maravillosa por todo el país porque todo ha sido tan bien comportado y ordenado,” dijo el cantante escocés a la audiencia durante su presentación del domingo por la noche.

“no sé si eso es algo bueno o malo – pero al menos sabemos que Glastonbury seguirá durante los próximos 30 años.”

Al principio, “la multitud estaba cautelosa” con el músico, quien “parecía estar tomándose demasiado en serio”, dijo el crítico de la BBC Ian Youngs en una crítica del espectáculo.

“Pero los dudosos fueron convencidos por el doble éxito de Maggie May y Do Ya Think I’m Sexy? Media hora en su espectáculo, cuando la multitud se dio cuenta de que realmente era lo suficientemente cursi como para ser admitido en el Salón de la Fama de Glastonbury.”

E interpretando para la audiencia, Stewart se pavoneó y posó a través de los éxitos, con una variedad de cambios de vestuario que terminaron con una camisa blanca con volantes, desabotonada casi hasta el ombligo.

Terminó la noche con Sailing, inspirando un gran canto colectivo mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el Escenario de la Pirámide.