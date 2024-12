Gisèle Pelicot elimina todo rastro de esposo en juicio por violación masiva en Francia.

David, el hijo mayor, dijo que ya no tenían fotos familiares porque “se deshicieron de todo lo relacionado con mi padre en ese momento”. En cuestión de días, la vida de Gisèle se redujo a una maleta y su perro.

Mientras tanto, Dominique admitió sus crímenes y fue arrestado formalmente. Agradeció a la policía por “aliviarle una carga”.

Él y Gisèle no se volverían a ver hasta que se sentaron frente a frente en la sala del tribunal de Aviñón en septiembre de 2024.

Para entonces, la historia del esposo que drogaba a su esposa durante una década e invitaba a desconocidos a violarla había comenzado a extenderse por todo el mundo, ayudada por la inusual y notable decisión de Gisèle de renunciar a su anonimato y abrir el juicio al público y a los medios.

“Quiero que cualquier mujer que se despierte una mañana sin recuerdos de la noche anterior recuerde lo que dije”, afirmó. “Para que ninguna mujer más pueda caer presa de la sumisión química. Fui sacrificada en el altar del vicio y necesitamos hablar de ello”.

Su equipo legal también presionó con éxito para que se mostrarán los videos tomados en el tribunal, argumentando que “desmentirían la tesis de violación accidental”, contradiciendo la línea de defensa de que los hombres no pretendían violar a Gisèle al no darse cuenta de que estaba inconsciente.

“Quería que la vergüenza cambiara de lado y lo logró”, dijo una mujer que asistió al juicio en Aviñón en noviembre. “Gisèle lo cambió todo. No esperábamos a una mujer así”.

La médica forense Anne Martinat Sainte-Beuve dijo que tras el arresto de su esposo, Gisèle estaba claramente traumatizada pero calmada y distante, un mecanismo de afrontamiento que a menudo emplean los sobrevivientes de ataques terroristas.

Gisèle misma ha dicho que es “un campo de ruinas” y que teme que el resto de su vida no sea suficiente para reconstruirse.

La Sra. Sainte-Beuve dijo que encontró a Gisèle “excepcionalmente resiliente”: “Convirtió lo que podría haberla destruido en fuerza”.

Días antes de que comenzara el juicio, el divorcio de los Pelicot se finalizó.

Gisèle volvió a su nombre de soltera. Durante el juicio se identificó como Pelicot para que sus nietos pudieran estar “orgullosos” de estar relacionados con ella y no avergonzados de estar asociados a Dominique.

Desde entonces se mudó a un pueblo lejano de Mazan. Consulta a un psiquiatra pero no toma ningún medicamento, porque ya no quiere ingerir ninguna sustancia. Continúa yendo a largas caminatas, pero ya no está cansada.

En los primeros días del juicio, el esposo de Caroline, Pierre, testificó.

Un abogado defensor le preguntó sobre los años de Mazan, cuando Gisèle sufría de pérdida de memoria y su esposo la acompañaba diligentemente a citas médicas infructuosas. ¿Cómo la familia no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo?

Pierre negó con la cabeza.

“Estás olvidando una cosa”, dijo. “No puedes imaginar lo inimaginable”.