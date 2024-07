Giovanni Pernice responde a las afirmaciones de Amanda Abbington.

El actor de Sherlock habló recientemente con The Sun on Sunday, diciéndoles que temía hablar.

Le dijo al periódico: “Encontré el comportamiento de Giovanni innecesario, abusivo, cruel y malvado.

“No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que lo hiciera a otras personas.”

La ex concursante de Strictly Come Dancing agregó: “Tuve que pensarlo mucho antes de presentar una queja porque sabía la reacción negativa que recibiría. Pero no habría podido vivir conmigo misma si otras personas fueran al programa en el futuro.”

“Sé lo que pasó en esa habitación, está en video y no tengo problema con que nadie lo vea. Se necesita una obligación de cuidado.”

Sin embargo, un portavoz de Giovanni Pernice negó las acusaciones de Amanda Abbington.

Dijeron: “La BBC ha compartido las acusaciones de la investigación con Giovanni, quien ha cooperado plenamente.”

Añadieron: “Ninguna de las acusaciones publicadas en The Sun on Sunday está incluida de ninguna manera. Giovanni refuta estas acusaciones y niega cualquier acusación de comportamiento abusivo o amenazante.”

“Ha proporcionado pruebas sustanciales a la investigación y sigue confiado en limpiar su nombre.”

Esto sucede después de que se hicieran acusaciones contra otros bailarines profesionales como Graziano Di Prima, Anton Du Beke y una estrella femenina no identificada.

Newsquest se ha puesto en contacto con Giovanni Pernice para obtener comentarios.