Giovanni Pernice agradece a los fans del Reino Unido por su apoyo en el espectáculo italiano.

Pernice, 34, anunció que se unía al “equivalente italiano de Dancing With The Stars” tras su salida del programa de baile de la BBC One en medio de una investigación sobre acusaciones de su comportamiento hechas por su antigua pareja de baile, Amanda Abbington.

La actriz de Sherlock Abbington fue la primera de varias personas en alegar un comportamiento “inapropiado” en el programa y afirmó que fue sujeta a un “ambiente tóxico” mientras bailaba junto a Pernice, quien rechazó las acusaciones.

Pernice, 34, y su pareja Bianca Guaccero, 43, fueron coronados como los vencedores de la 19ª temporada del exitoso programa de telerrealidad el sábado.

Antes de la final, publicó un video en Instagram y dijo: “A todos mis queridos amigos en el Reino Unido que nos están apoyando todo el camino.

“Simplemente queremos decir un enorme gracias, porque, realísticamente, no podríamos hacer nada sin ustedes.

“Y les digo por qué, porque, la forma en que vota (funciona), es todo sobre likes en redes sociales…

“Podemos ver completamente de qué parte vienen los votos del Reino Unido y están siendo increíblemente increíbles.”

La investigación de la BBC sobre el comportamiento de Pernice sostuvo “algunas, pero no todas” las quejas hechas contra el bailarín profesional.

No hubo hallazgos relacionados con agresión física, pero se sostuvieron quejas de bullying verbal y acoso, según entiende la agencia de noticias PA.

Tras la BBC sostener algunas de sus quejas, Abbington dijo que se sentía “vindica” y no tenía “ningún arrepentimiento” sobre presentarlas a pesar de recibir “cientos” de amenazas de muerte y violación.

En octubre, al abordar si regresará a Strictly después de su ausencia este año, le dijo al programa de ITV Lorraine: “Quién sabe, nunca digas nunca.”

A principios de mes, el comediante Chris McCausland se convirtió en el primer concursante ciego en ganar Strictly, levantando el trofeo de la bola de brillante junto a su pareja de baile profesional Dianne Buswell.