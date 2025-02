Giovanna Fletcher habla sobre ser La Chica del Tren

Con la producción en The Lowry en Salford esta semana, Giovanna se tomó un tiempo para hablar sobre interpretar a una borracha en escena, el atractivo del thriller y su amor por los rompecabezas.

¿Qué pueden esperar los espectadores cuando vengan a ver el espectáculo?

Es una noche emocionante de teatro que realmente mantiene a la gente al borde de sus asientos todo el tiempo mientras intentan descubrir, junto a Rachel, qué está pasando. Es realmente emocionante, realmente atrapante y cautivador. Es simplemente una narración brillante. Es un gran thriller que atraerá al público y, como digo, los mantendrá al borde de sus asientos.

¿Quién es Rachel y cuál es su papel en la historia?

Cuando conocemos a Rachel al comienzo de la obra, claramente no está en el mejor momento de su vida. Todos los días ella se sube al tren hacia el trabajo, y está completamente cautivada por esta pareja que básicamente está viviendo la vida que ella siente que debería haber tenido, pero todo ha salido mal para ella.

Ella es alcohólica, está divorciada, mucho ha salido mal para ella, y ve a esta pareja y los idolatra totalmente. Luego un día está en el tren y ve a la mujer de esa pareja besando a otra persona. Todos sus sueños de ellos como esta pareja perfecta se desmoronan.

Al día siguiente la mujer desaparece, por lo que el resto de la obra trata sobre Rachel tratando de recomponer qué, si acaso, es su participación en eso. Debido a su consumo de alcohol, tiene lagunas en su memoria y no puede recordar todo.

Se trata de ella tratando de dejar entrar los recuerdos, y tanto el público como Rachel están muy alineados con eso porque el público descubre cosas a medida que lo hace Rachel.

Giovanna Fletcher en The Girl on The Train (Foto: Pamela Raith) ¿Qué hace que sea un personaje tan jugoso para interpretar?

Ella es brillante. Creo que cuando te encuentras con alguien en su punto más bajo y luego ves cómo recupera su fuerza y encuentra su voz, es un papel empoderador para interpretar.

Ella atraviesa mucho, tratando de llegar a un lugar donde pueda hablar y actuar de una manera de la que pueda estar orgullosa. Creo que es alguien que ha sido descartado durante mucho tiempo por la sociedad y dentro de sus relaciones, por lo que se siente como algo empoderador ser la que la ayuda a encontrar su camino.

¿Cuáles son los desafíos de interpretar a una persona borracha?

Es complicado porque no quieres verme simplemente balanceándome por el escenario. Se trata más de las emociones cuando estás borracho, se trata de cómo se intensifican las cosas. Cualquier elección que hagas, es un poco más. Así que ha sido divertido jugar con eso y para eso es el proceso de ensayo, para kind of go ‘¿Qué tan borracha la estamos haciendo en este punto?’ Pero no hay mucha habla o algo así.

Creo que la mayoría de las veces cuando estás borracho intentas no parecer borracho. Ha sido divertido jugar con eso, y hay varios puntos a lo largo de la obra donde está tratando de no beber para obtener algo de claridad, luego todo se desmorona nuevamente. Ha sido divertido experimentar con ello.

¿Hay sorpresas preparadas para las personas que han leído el libro o han visto la versión cinematográfica?

Sí, absolutamente. Leí la obra primero. No había leído el libro ni visto la película, así que leí la obra primero y luego volví y leí la novela y vi la película.

Es interesante ver las diferentes versiones y la forma en que cada versión realmente se inclina en el dispositivo que se utiliza para contar la historia. Lo maravilloso del teatro es que es en vivo y está justo delante de ti, así que no sabes qué pasará a continuación o cómo se contará.

Si eres fanático del libro o de la película, genial; ven y te encantará. Si nunca has leído el libro o visto la película, no te preocupes; definitivamente podrás seguir lo que está pasando porque es una gran narrativa.

Giovanna Fletcher en The Girl on The Train (Foto: Pamela Raith)

Has hecho thrillers teatrales antes, como Wish You Were Dead y 2:22 A Ghost Story. ¿Por qué crees que el público se siente atraído por ellos repetidamente?

He estado pensando mucho en eso. Me pregunto si se debe al aspecto de que todos estamos juntos en esto. Cuando ves una comedia, necesitas que una persona haga la risa audible primero y todos saben ‘Está bien, todos estamos juntos en esto y podemos reaccionar’. Creo que con los thrillers es lo mismo. Estás compartiendo todos esos sentimientos juntos.

Cuando hay una persona que respira hondo y luego hay una pequeña risita en el público, luego todos saben que está bien reaccionar. Creo que es esa sensación de quizás tener seguridad en lo colectivo.

Los thrillers en el teatro han estado teniendo bastante éxito últimamente, y comprendo por qué. Son divertidos de contar y son divertidos de presenciar, sintiendo esa ansiedad compartida y esa anticipación compartida de lo que está por venir. El suspenso une a las personas.

¿Cómo te relajas cuando no estás trabajando?

Me encanta un rompecabezas. Tenemos el borde de la mesa del comedor que no se usa, y me encanta sentarme allí, desconectar y tratar de averiguar qué piezas van dónde. Con un rompecabezas, encaja o no, lo cual es bastante apropiado para esta obra también.

The Girl On The Train, The Lowry, Salford hasta el sábado. Detalles en www.thelowry.com