Giorgia Meloni advierte sobre la ‘mayoría frágil’ para von der Leyen 2.0.

Giorgia Meloni ha advertido que Ursula von der Leyen solo cuenta con una "mayoría frágil" para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, a menos que un acuerdo para distribuir los puestos principales del bloque tenga en cuenta las demandas de Roma. Meloni habló antes de una cumbre de la UE el jueves que decidirá la composición de los puestos de alto nivel. La primera ministra italiana criticó a un grupo de seis líderes centristas de la UE por sellar un acuerdo que la excluyó por segunda vez. Meloni calificó el consenso alcanzado sin su propio grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) como "un error" y advirtió que los nominados "tendrán dificultades en la legislatura europea". Von der Leyen necesita asegurar el apoyo de los 27 líderes de la UE y luego una mayoría en el Parlamento Europeo para seguir en el cargo. El ECR es actualmente el tercer grupo más grande en la legislatura de la UE después de las elecciones de este mes. La feroz crítica de la líder italiana llegó un día después de que los representantes de los tres grupos políticos centristas de Europa acordaran los nominados para los puestos principales del bloque en negociaciones en las que Meloni no participó. Junto con von der Leyen, la lista incluye al ex primer ministro de Portugal António Costa, un socialdemócrata, como el próximo presidente del Consejo Europeo, y a la primera ministra liberal de Estonia Kaja Kallas, como la jefa diplomática del bloque. La exclusión de Meloni marca la segunda vez que la han marginado, después de que los líderes de los mismos tres grupos centristas, incluidos Emmanuel Macron de Francia y Olaf Scholz de Alemania, acordaran nombres en una reunión a puerta cerrada antes de una cumbre informal a principios de este mes. Un diplomático de la UE dijo que el proceso parecía "tener la intención política de querer demostrar que [Meloni] no es central como fuerza política". Hablando en el Bundestag el miércoles, Scholz dijo que esperaba un acuerdo rápido entre los líderes europeos sobre el trío de nominados. "Estos son buenos nombramientos y una decisión clara para un buen futuro europeo", dijo Scholz. "Espero mucho que lleguemos a un acuerdo sobre esto en la cumbre de la UE. No podemos permitirnos un estancamiento en tiempos tan difíciles. La gente no quiere ver una disputa por los puestos, quieren ver que sus instituciones europeas trabajen rápidamente". Sin embargo, Meloni ha prometido luchar contra el "conventio ad excludendum" de Europa, o toma de decisiones excluyente, y seguir buscando un puesto influyente en la Comisión para Italia. "Hemos pedido y volveremos a pedir un cambio político en línea con el mensaje dado por las encuestas", dijo. Meloni señaló que el grupo ECR había superado al grupo Renovar de Macron como la tercera familia política más grande en el Parlamento Europeo y, históricamente, se le habría concedido tener voz sobre los puestos principales. Sin embargo, enfrenta una revuelta dentro del ECR por parte del partido Ley y Justicia polaco. Tuvieron que posponer un voto para reelegir a su eurodiputado Nicola Procaccini como líder del grupo. Los polacos están amenazando con retirarse a menos que reciban un liderazgo conjunto y otros roles prominentes, según dos personas informadas sobre el tema. Podrían unirse al partido del premier euroescéptico de Hungría, Viktor Orbán, y llevarse consigo a varios eurodiputados checos, relegando al ECR al cuarto lugar. Juntos, los votos del grupo del Partido Popular Europeo de centro-derecha, socialdemócratas y liberales en teoría darían a von der Leyen alrededor de 410 escaños, por encima de los 361 necesarios para un segundo mandato. Pero históricamente, alrededor del 10% de los legisladores europeos desertan en la votación secreta, lo que dejaría un margen ajustado para la reelección de von der Leyen. El apoyo de los 24 eurodiputados del partido Hermanos de Italia de Meloni proporcionaría un colchón más cómodo para von der Leyen. Pero se cree que el precio del apoyo de Meloni es un puesto económico senior, algo también buscado por su némesis Macron. Una alternativa para von der Leyen sería recurrir a los Verdes, que tienen más de 50 eurodiputados y han dicho que votarán por ella si continúa con políticas ambiciosas sobre el cambio climático. En su camino a Bruselas, Meloni dijo que trabajará "para asegurarse de que nuestra nación esté mejor representada en los puestos principales de la Unión Europea".