Gilead informa de alta eficacia en ensayo de prevención del VIH por Investing.comInforme de Gilead sobre alta eficacia en ensayo de prevención del VIH por Investing.com

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) ha publicado resultados clave del estudio de fase 3 de su fármaco en investigación para la prevención del VIH, lenacapavir, que demostró una reducción del 96% en las infecciones por VIH. Los hallazgos, publicados en The New England Journal of Medicine (NEJM), resaltan el potencial de lenacapavir como tratamiento profiláctico pre-exposición (PrEP) bianual.

El ensayo PURPOSE 2 involucró a 2,179 hombres cisgénero e individuos de género diverso en diferentes geografías. Solo se reportaron dos casos de incidentes de VIH, lo que se traduce en una tasa de prevención del 99.9% en el grupo de lenacapavir. Esta eficacia supera la del régimen diario de PrEP Truvada®. Lenacapavir también mostró un perfil de seguridad favorable, sin preocupaciones de seguridad significativas o nuevas identificadas.

Estos resultados coinciden con los del ensayo PURPOSE 1, que reportó una tasa de eficacia del 100% de lenacapavir para PrEP en mujeres cisgénero en África subsahariana, sin nuevas infecciones.

Gilead ha presentado estos hallazgos en conferencias internacionales, incluyendo el Congreso Internacional sobre Terapia Farmacológica en la Infección por VIH en Glasgow y la Conferencia de Investigación del VIH para Prevención en Lima. Los datos respaldarán las solicitudes regulatorias globales para lenacapavir para PrEP, que se espera que comiencen a finales de 2024.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de lenacapavir para la prevención del VIH sigue siendo investigacional y aún no está aprobado a nivel mundial en términos de seguridad o eficacia.

Gilead, una empresa con más de 35 años de experiencia en investigación del VIH, ha desarrollado varios medicamentos para el VIH, incluido el primer régimen de un solo comprimido para el tratamiento y el primer medicamento inyectable de acción prolongada. El compromiso continuo de la compañía con el tratamiento y la prevención del VIH se refleja en sus asociaciones e iniciativas educativas dirigidas a poner fin a la epidemia del VIH.

La información en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Gilead Sciences, Inc.

En otras noticias recientes, Gilead Sciences ha emitido $3.5 mil millones en bonos senior, con los ingresos destinados a propósitos generales corporativos, incluida la amortización de deuda existente. En noticias de analistas, RBC Capital Markets ajustó su precio objetivo para Gilead a $84, manteniendo una calificación de Desempeño del Sector. Citi también ha mostrado confianza en Gilead, asignándole una calificación de Compra con un precio objetivo de $125, basado en el crecimiento esperado del tratamiento para el VIH de Gilead, Biktarvy, y el potencial de su próximo fármaco, lenacapavir.

Gilead también ha informado resultados prometedores intermedios de su estudio de fase 3 ASSURE sobre Livdelzi, un tratamiento para la colangitis biliar primaria (CBP). El estudio reveló que el 81% de los pacientes con CBP tratados con Livdelzi lograron una respuesta bioquímica compuesta, con un 41% alcanzando niveles normales de fosfatasa alcalina, un marcador clave de la función hepática.

Finalmente, Gilead anunció sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2024, liderados por el presidente y CEO, Daniel O’Day. Los detalles de estas expectativas no se divulgaron, pero el liderazgo de la empresa participó en una sesión de preguntas y respuestas después del anuncio. Estos desarrollos recientes resaltan el potencial de crecimiento y rentabilidad de Gilead.

El reciente avance de Gilead Sciences en la prevención del VIH se alinea con su sólida posición en el mercado y su rendimiento financiero. Según los datos de InvestingPro, Gilead cuenta con una capitalización de mercado sustancial de $115.4 mil millones, reflejando la confianza de los inversores en la innovadora cartera y perspectivas comerciales de la compañía.

El crecimiento de los ingresos de la compañía del 7.02% en el último trimestre subraya su capacidad para capitalizar sus esfuerzos en investigación y desarrollo. Este crecimiento es especialmente notable dada la posición destacada de Gilead en la competitiva industria biotecnológica, como se destaca en uno de los Consejos de InvestingPro.

La salud financiera de Gilead se enfatiza aún más por su impresionante margen de beneficio bruto del 77.8% en los últimos doce meses, lo que indica una gestión eficiente de costos y una sólida capacidad de fijación de precios para sus productos. Esta rentabilidad sólida respalda las iniciativas continuas de investigación de la compañía, como los ensayos de lenacapavir.

Los Consejos de InvestingPro también revelan que Gilead ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos para los accionistas junto con su inversión en tratamientos innovadores. Con un rendimiento actual de dividendos del 3.37%, la compañía ofrece una propuesta atractiva para los inversores enfocados en ingresos mientras mantiene su enfoque en la innovación.

El mercado ha respondido positivamente al desempeño y el potencial de Gilead, con el valor de las acciones mostrando un fuerte retorno del 19.75% en los últimos tres meses y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas. Este impulso alcista refleja el optimismo de los inversores sobre la cartera de la compañía, incluidos los resultados prometedores de los ensayos de lenacapavir.

