GILD, ACN, DJT, AMD y otros

Echa un vistazo a las empresas que están marcando los mayores movimientos a mediodía: Accenture — Las acciones subieron un 7.3% después de que la empresa de consultoría informara de más de $900 millones en reservas generativas de inteligencia artificial para su tercer trimestre, lo que eleva el total a $2 mil millones para este año fiscal. Gilead Sciences — Las acciones de la biofarmacéutica aumentaron un 7.7% después de que la compañía anunciara que un ensayo de fase 3 mostró que su fármaco contra el VIH, lenacapavir, demostró una eficacia del 100% para la prevención en mujeres. Trump Media & Technology Group — Después de que la compañía del ex presidente Donald Trump dijera el martes que la Comisión de Valores y Bolsa había declarado efectivo el registro de acciones adicionales de Trump Media, la acción cayó un 13.5%. Super Micro Computer — Las acciones subieron un 5% después de que Elon Musk dijera que la empresa ayudará a su firma de IA, xAI, a construir un superordenador. Darden Restaurants — La matriz de Olive Garden y LongHorn Steakhouse subió un 2% después de publicar resultados financieros mixtos para su cuarto trimestre. Las ganancias ajustadas por acción fueron de $2.65, superando los $2.61 esperados por los analistas encuestados por LSEG. Los ingresos se situaron en $2.96 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de $2.97 mil millones. Advanced Micro Devices — Las acciones subieron un 4.6% después de que Piper Sandler nombrara al fabricante de semiconductores como una de sus principales elecciones. La firma dijo que la empresa tiene “brillantes perspectivas” para la segunda mitad del año. Winnebago Industries — Las acciones del fabricante de vehículos recreativos cayeron un 4% después de que un informe trimestral mostrara disminuciones en los ingresos y beneficios netos en comparación con el año anterior. Winnebago informó de $1.13 en ganancias ajustadas por acción sobre $786 mil millones de ingresos para su tercer trimestre fiscal. Los analistas encuestados por FactSet esperaban $1.31 por acción sobre $798.3 mil millones de ingresos. TransUnion — Las acciones de la agencia de informes crediticios al consumidor ganaron un 2.6% después de recibir una actualización a comprar desde neutral en el Bank of America. La analista Heather Balsky citó una reciente corrección, contribuyendo a una valuación atractiva, como razón para el cambio. Jazz Pharmaceuticals — La acción cayó un 3.6% después de que el fármaco experimental de la empresa para tratar el temblor esencial no mostrara una mejora estadísticamente significativa para los pacientes frente al placebo en un estudio de fase intermedia. Commercial Metals — Las acciones subieron un 5.6% después de que la empresa informara de una superación de ingresos para su tercer trimestre. Los ingresos ascendieron a $2.08 mil millones, frente a la estimación de consenso de FactSet de $2.02 mil millones. Los beneficios estuvieron en línea con las expectativas. Jabil — Las acciones cayeron un 8%. Jabil superó las expectativas de ganancias e ingresos en sus últimos resultados trimestrales. Sin embargo, el fabricante de componentes electrónicos citó una “debilidad” en sus mercados automotrices y de transporte. KB Home — El constructor de viviendas aumentó un 3.5% después de informar de una superación en la línea superior e inferior en el segundo trimestre. KB Home publicó $2.15 de ganancias por acción sobre $1.71 mil millones en ingresos. Los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado $1.80 de ganancias por acción y $1.65 mil millones en ingresos. La empresa señaló que los pedidos netos aumentaron un 2% respecto al año anterior. — CNBC’s Alex Harring, Hakyung Kim, Sarah Min, Jesse Pound y Lisa Han contribuyeron con el reporte.

