Gigante automotriz alemán Volkswagen se prepara para huelgas convocadas para el lunes.

El sindicato IG Metall ha convocado huelgas laborales generalizadas en todas las plantas de Volkswagen en Alemania a partir del lunes, ya que los trabajadores de la compañía luchan contra posibles despidos y recortes salariales. La producción estará “temporalmente en pausa” en todas las plantas del gigante automotriz alemán, anunció Thorsten Gröger, jefe negociador de IG Metall, quien también advirtió de “huelgas que la empresa no puede ignorar”. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, ha estado exigiendo recortes salariales generalizados para los trabajadores, y ha amenazado con el cierre de plantas y despidos masivos como parte de un importante programa de reducción de costos para impulsar los resultados financieros decaídos. Con el paro laboral, el sindicato espera aumentar la presión sobre la empresa en el conflicto por recortes salariales de miles de millones de dólares.”Hay mucha frustración entre la fuerza laboral”, dijo la líder del Consejo de Trabajo de VW, Daniela Cavallo, quien espera que una gran parte de los trabajadores de VW se unan a las huelgas y “liberen algo de presión.” Un alto el fuego laboral obligatorio en VW, que prohibía las huelgas, expiró el sábado. Los líderes sindicales han prometido librar una intensa lucha contra tales recortes. Las conversaciones de negociación colectiva entre VW e IG Metall están en curso, pero hasta ahora han dado poco acuerdo. Según el consejo de trabajo de Volkswagen, al menos tres plantas de Volkswagen en Alemania y decenas de miles de empleos están amenazados. La dirección de Volkswagen ha justificado los recortes citando altos costos y baja capacidad de utilización en las plantas de la empresa en Alemania. Un portavoz corporativo de Volkswagen dijo que la empresa ha estado preparándose para una posible huelga, pero no proporcionó detalles sobre qué interrupciones se esperan. “Queremos minimizar el impacto de la huelga de advertencia en nuestros clientes, nuestros socios y nuestras plantas industriales tanto como sea posible”, dijo el portavoz de la empresa. “Es por eso que la empresa ya ha tomado medidas específicas de antemano para garantizar el suministro de emergencia.”