Gestor de fondos dice que ‘Dos mundos rara vez chocan’

El enorme depósito de efectivo de $277 millones de Berkshire Hathaway reaviva las conversaciones sobre la inversión en Tesla: Un gestor de fondos dice “Dos mundos rara vez chocan”

El informe del segundo trimestre 10-Q presentado por Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK) ante la SEC mostró que la posición de efectivo de la empresa de inversión se disparó a $277 millones. La acumulación de efectivo envió las redes sociales a un frenesí, con algunos seguidores de Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) esperanzados fervientemente en que el gurú de la inversión desviara parte de ese dinero hacia las acciones del fabricante de vehículos eléctricos.

¿Qué pasó?: “Buffett es un inversor en valor. $TSLA es una acción de crecimiento”, dijo Gary Black, socio gerente de The Future Fund LLC, en una publicación en X. Black, que es un defensor de Tesla, se refería a la racionalidad de inversión de Buffett de elegir acciones de calidad que cotizan a bajo precio, que es la premisa detrás de la inversión en valor.

Acciones de crecimiento, por otro lado, se espera que generen rendimientos por encima del mercado y estas acciones cotizan a múltiplos elevados de precio-ganancias. Sus altas valoraciones solo se justifican por los rendimientos que pueden generar en el futuro.

A pesar de la caída secular de las acciones de Tesla desde finales de 2022, todavía se negocian a un múltiplo adelantado de P/E de 84.75, según la base de datos de Yahoo Finance.

Nunca se encontrarán: “Los dos mundos rara vez chocan”, dijo Black en la publicación, refiriéndose a la ideología de Buffett y a las características de las acciones de Tesla. Aclarando aún más, el gestor de fondos dijo que Buffett compró acciones de Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) cuando cotizaba a menos de 12 veces las ganancias y acciones de BYD Co. Ltd (OTC: BYDDY) cuando se negociaban a menos de 10 veces las ganancias.

“Tesla no es su tipo de acción”, dijo Black.

Curiosamente, Elon Musk, CEO de Tesla, ha resentido en el pasado que Buffett y su fallecido lugarteniente Charlie Munger pasaran por alto a Tesla como una opción de inversión. Musk ha mencionado una reunión fallida con Munger en 2009 sobre una posible inversión en Tesla.

Cada vez que se discute la enorme posición de efectivo de Berkshire en las redes sociales, el hombre más rico del mundo ha insinuado indirectamente a Buffett que tome una participación en Tesla. Buffett, aunque ha despreciado a Tesla, ha admirado a Musk. “Elon es un tipo brillante, brillante y diría que podría superar el 100%”, dijo Buffett en una reunión de accionistas de Berkshire. “Él sueña con cosas y sus sueños tienen una base”.

La sesión del viernes de Tesla terminó con una caída del 4.24% a $207.67, según los datos de Benzinga Pro.

