‘Gestión Sin Cerebro y Sin Pista’: Shoaib Akhtar se Enfurece Después de la Gran Derrota de Pakistán ante India en la TCM 2025

Última actualización: 24 de febrero de 2025, 00:01 IST

Shoaib Akhtar criticó la gestión del cricket de Pakistán como ‘sin cerebro y sin pistas’ después de su derrota por seis wickets ante India en la Copa de Campeones 2025, culpando a una mala selección del equipo.

Shoaib Akhtar hablando sobre la derrota de Pakistán. (X/@shoaib100mph)

Shoaib Akhtar llamó a la gestión del cricket masculino de Pakistán ‘sin cerebro y sin pistas’ después de la pesada derrota por seis wickets ante India en Dubai el domingo en la Copa de Campeones 2025.

Criticó su selección de un lado con muchos jugadores de todo campo y dijo que la gestión del equipo persiguió ‘intención’ cuando ni siquiera podían igualar la destreza de sus contrapartes indios Rohit Sharma, Virat Kohli y Shubman Gill, añadiendo que no era culpa de los jugadores que la gestión no supiera qué hacer.

Pakistán solo pudo anotar un mediocre 241 en la primera entrada, que India persiguió con más de siete overs de sobra, liderados por el siglo invicto de Kohli. La victoria de India aseguró que las posibilidades de los Hombres de Verde de clasificarse para la semifinal de su torneo local eran bastante escasas.

“No estoy decepcionado en absoluto because I knew what would happen,” Akhtar dijo en un video sincero en su cuenta de X. “No se pueden seleccionar cinco lanzadores, todo el mundo está jugando con seis lanzadores… vas con dos jugadores de todo campo pero esto es solo una gestión sin cerebro y sin pistas. Estoy realmente decepcionado. No podemos culpar a los chicos; son igual que la gestión, no saben qué hacer. La intención es una cosa diferente, ellos no tienen las destrezas como Rohit, Virat y Shubman. Ni saben nada, ni la gestión. Han ido a jugar sin ninguna dirección clara. Nadie sabe qué deben hacer.”

El antiguo lanzador pakistaní publicó otro video después de la primera entrada, donde sonaba aún más decepcionado. Sugirió que alguien de la alineación de bateo necesitaba jugar como Glenn Maxwell de Australia, pero no tenían las destrezas necesarias.

“Esto fue el bateo. Todos conocemos la capacidad de esta alineación de bateo. Solo pueden mostrar intención cuando tienen las destrezas. Cuando no tienen las destrezas, ¿cómo pueden hacer lo que hizo Glenn Maxwell (contra Afganistán en la Copa del Mundo 2023)… solo intención no es suficiente. Necesitas intención, destrezas y ejecución, solo así puedes poner un buen puntaje. Pero esto fue el bateo de Pakistán para ti,” dijo Akhtar.

Pakistán jugará ahora contra Bangladesh el 27 de febrero en su último partido de la fase de grupos. Esperarán que Bangladesh venza a Nueva Zelanda y que Pakistán le gane a Bangladesh por un margen masivo para clasificarse para la siguiente ronda basados en su Promedio de Carreras Neto.

