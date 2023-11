George Weah y Joseph Boakai compiten por el puesto principal

Liberia Prepares for Run-off Presidential Election

Los liberianos se preparan para ir a las urnas en una segunda vuelta de la elección presidencial después de que los dos principales candidatos fueran separados por poco más de 7,000 votos en la primera ronda hace un mes.

Están eligiendo entre el actual presidente y ex estrella del fútbol George Weah y el ex vicepresidente Joseph Boakai.

El presidente ganó por poco la primera ronda pero no logró obtener más del 50% de los votos, lo que desencadenó la segunda vuelta.

La votación en octubre estuvo llena de denuncias de fraude y violencia.

La comisión electoral dijo que nueve de sus empleados temporales fueron arrestados por supuesto fraude electoral.

La ONU informó de enfrentamientos entre partidarios de partidos de oposición rivales.

Esta es la cuarta elección presidencial desde el fin, hace más de 20 años, de las guerras civiles de Liberia en las que murieron 250,000 personas.

Nuestro corresponsal de la BBC, Moses Garzeawu, en la capital, Monrovia, dice que la participación en la segunda vuelta se espera que sea alta ya que los liberianos tienen “hambre de votar”.

El Sr. Weah, de 57 años, quien obtuvo el 43.8% de los votos en la primera ronda, y el Sr. Boakai, de 78 años, quien obtuvo el 43.4%, han estado tratando de construir alianzas políticas con los otros 18 candidatos que compitieron en la primera ronda.

Ninguno de ellos recibió más del 3% de los votos.

El Sr. Boakai, quien se desempeñó como vicepresidente de Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer elegida jefa de estado de África, ha asegurado el respaldo de tres de los cuatro candidatos con mejor desempeño, según la agencia de noticias Reuters.

En su campaña, se ha centrado en invertir en agricultura e infraestructura. El Sr. Weah ha estado hablando de mejorar la educación y lidiar con el desempleo.

Esta es la segunda vez que estos dos hombres se enfrentan en una segunda vuelta electoral presidencial.

En 2017, el Sr. Weah triunfó sobre el Sr. Boakai, obteniendo el 61% de los votos en la segunda ronda.

En esa ocasión, su fama internacional ayudó a su popularidad entre los jóvenes y los votantes también se vieron atraídos por sus promesas de combatir la corrupción, según analistas.

Las urnas están programadas para abrir a las 08:00 hora local (08:00 GMT) y se cerrarán a las 18:00 hora local (18:00 GMT), momento en el que comenzará el conteo de votos.

El vencedor jurará el cargo en enero del próximo año.