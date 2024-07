George Clooney pide a Joe Biden que abandone la carrera presidencial.

George Clooney ha emitido una llamada condenatoria para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial de los EE. UU., horas después de que la destacada demócrata Nancy Pelosi evitara responder preguntas sobre si debería continuar. El actor de Hollywood y prominente recaudador de fondos del Partido Demócrata, dijo que el presidente había ganado muchas batallas en su carrera, "pero la batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo". Sus comentarios llegaron horas después de que la Sra. Pelosi, ex Presidenta de la Cámara, se uniera a la creciente inquietud en el partido, diciendo que el tiempo se estaba "agotando" para que el Sr. Biden decidiera si debía seguir en la carrera contra Donald Trump después de un desastroso debate a fines del mes pasado. Clooney dijo en The New York Times que era "devastador decirlo", pero el Sr. Biden que conoció en una recaudación de fondos hace tres semanas no era el "Joe ‘gran ****ing deal’ Biden" de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. "Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", dijo. "Nuestros líderes del partido deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. "Esto se trata de la edad. Nada más", continuó. "No vamos a ganar en noviembre con este presidente." La creciente disensión ha surgido en medio de una de las semanas más trascendentales de la lucha por la reelección del Sr. Biden mientras organiza una crucial cumbre de la OTAN en Washington. En el programa Morning Joe de MSNBC, cuando se le preguntó si apoyaba la reelección del presidente Biden, la Sra. Pelosi dijo: "Quiero que haga lo que decida hacer". "Depende del presidente decidir si va a postularse. Todos lo estamos alentando a tomar esa decisión, porque el tiempo se está agotando. Su respuesta pareció ignorar la declaración repetida del Sr. Biden el lunes, en el mismo programa, de que estaba comprometido a permanecer en la carrera. El presidente ha tenido dificultades para mantener la moral dentro de su partido desde su desempeño en el debate del 27 de junio contra Trump. Desde entonces, alrededor de una docena de demócratas electos han sugerido que debería abandonar su campaña electoral en comentarios privados y públicos. El martes, Michael Bennet de Colorado se convirtió en el primer demócrata del Senado en disentir públicamente. Aunque no pidió explícitamente que el Sr. Biden renunciara, dijo que Trump ganaría la elección, posiblemente por un "deslizamiento de tierra". Otros han sido mucho más directos. La congresista de North Jersey Mikie Sherril dijo en un comunicado: "Le pido que declare que no se postulará para la reelección." Reconociendo la presión, la Sra. Pelosi dijo el miércoles: "Les dije a todos: esperemos un poco. Lo que sea que estén pensando, díganlo en privado, pero no tienen que ponerlo sobre la mesa hasta que veamos cómo va esta semana. Pero estoy muy orgullosa del presidente."