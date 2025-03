Gene Hackman ‘amaba actuar y odiaba todo lo que venía con ello’

A él le encantaba ser actor y odiaba todo lo que rodea ser actor. Eso, para el director de cine Barry Sonnenfeld, es como recordará a Gene Hackman, quien ha fallecido a la edad de 95 años. Las interminables horas en peluquería y maquillaje, tomas repetidas y notas del estudio frustraron a Hackman, según le contó Sonnenfeld a BBC News. También lo hicieron los actores que llegaban sin saber sus líneas, particularmente John Travolta, con quien Hackman chocó en el set de la película de 1995 Get Shorty, dirigida por Sonnenfeld. En los días posteriores a la noticia de la muerte de Hackman, he estado hablando con personas que, como Sonnenfeld, lo conocían y trabajaron con él. Lo que es evidente de inmediato es lo en serio que Hackman tomaba la actuación y lo meticuloso que era con los guiones. Pero también está claro que desconfiaba de los aspectos de Hollywood. Hackman, ganador de dos premios Oscar, falleció junto a su esposa Betsy Arakawa, de 65 años, y su perro en su casa en Nuevo México. No se dio ninguna causa de muerte, pero la policía dijo que la situación era “lo suficientemente sospechosa” como para merecer una investigación. Los funcionarios dijeron el viernes que las pruebas apuntan a que Hackman llevaba muerto desde el 17 de febrero, 10 días antes de que se encontraran los cuerpos de la pareja.