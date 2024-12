Géminis podría recibir una característica que convierte documentos aburridos en atractivos podcasts de IA.

La útil función de Resúmenes de Audio de NotebookLM podría llegar a Gemini en su teléfono. La función genera “podcasts” hablados donde los presentadores discuten la información de tus documentos, y Gemini podría comenzar a sugerir esta opción cuando envíes un documento.

La inteligencia artificial generativa es un tema muy popular en la actualidad, pero aún necesita evolucionar para ser más útil. Google ha puesto a disposición una gran cantidad de nuevas herramientas de IA en el último año, y una de ellas es NotebookLM, una herramienta para resumir fuentes y organizar notas. Ahora, una de sus características más geniales parece estar preparándose para llegar a Gemini en Android.

Al revisar el código de la versión beta 15.48.33.sa.arm64 de la aplicación de Google, los expertos de Android Authority pudieron descubrir que Google está trabajando para llevar la funcionalidad de Resúmenes de Audio de NotebookLM a Gemini.

En septiembre, Google añadió la función a NotebookLM. Lo que hace Audio Overviews es escanear tus notas y, en lugar de darte un resumen escrito, genera un podcast. Dos presentadores virtuales discuten el tema de una manera casual y natural.

Se encontraron indicios de que esta función llegaría a Gemini en el código. Incluso hay una referencia directa en el código para Audio Overviews.

De momento, la función no está activada y no está disponible para el público. Android Authority logró hacerla funcionar parcialmente y mostrar algunas de sus características. Por ejemplo, Gemini sugeriría la opción de Resumen de Audio cuando envíes un documento. Cuando elijas la función, Gemini empezará a analizar el documento. Sin embargo, como la función aún no está lista, en este momento Gemini vuelve a la opción de resumen basada en texto.

Crédito de la Imagen – Android Authority

En este momento, no está claro cuándo estará lista esta función para su lanzamiento oficial. Pero definitivamente es útil. A mí, por ejemplo, me encantaría poder escuchar el documento y las notas internas mientras limpio la casa o algo así, en lugar de estar sentado frente al ordenador y leyendo. Además, sería útil si quieres ponerte al día cuando estás de viaje.

Ver biografía completa

Izzy, una entusiasta de la tecnología y parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en ofrecer las últimas noticias de tecnología móvil y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, innovaciones en el diseño de teléfonos y capacidades de cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, con una maestría en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

“