Géminis llega a Google Forms con la opción “Ayúdame a crear un formulario”

La tecnología de inteligencia artificial generativa de Google, Gemini, está llegando a muchas aplicaciones de productividad de Google con el objetivo principal de ayudarte a hacer las cosas de forma más rápida y eficiente. Gemini ahora está disponible en Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides y Meet. Y ahora, está llegando a Google Forms con la posibilidad de ayudarte a crear un formulario. Cuando estás creando un nuevo formulario, obtendrás un campo de “Ayúdame a crear un formulario”, impulsado por Gemini, que te ayudará a generar preguntas y opciones. Incluso puede generar una descripción del formulario, con la capacidad de “Reintentar” antes de insertar.

Sin embargo, por ahora, no puedes usar Gemini para crear formularios con múltiples secciones, tampoco puede actualizar la configuración de cuestionarios o editar uno existente (porque el contenido original será reemplazado).

Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de formularios que puedes generar con la ayuda de la inteligencia artificial de Google:

Crea un formulario simple de RSVP para un picnic de vecindario, recopilando nombre, información sobre alergias y qué plato traerán.Diseña un formulario para recopilar datos sobre los hábitos de ejercicio y metas de fitness de adultos.Desarrolla una encuesta posterior al evento para recopilar comentarios de los asistentes sobre un evento de networking empresarial.Desarrolla un cuestionario de 10 preguntas para evaluar conocimientos básicos de biología para estudiantes de secundaria.

Crédito de la imagen – 9to5Google

También puedes incluir detalles en el mensaje para formularios más complejos. Por ejemplo, puedes dar instrucciones específicas para las cosas que deben abordarse con el formulario generado, como en este ejemplo:Crea un formulario de planificación de eventos para un retiro de yoga de fin de semana. Incluye opciones para preferencias de alojamiento (habitación compartida o privada), restricciones dietéticas e interés en actividades adicionales opcionales. Asegúrate de tener una pregunta que pregunte qué fin de semana de agosto de 2024 funciona mejor para posibles asistentes.

En este momento, esta característica de Google Forms está en fase de prueba. Se está probando en Workspace Labs en la web.

Anteriormente, Gemini obtuvo una función muy útil para Gmail para buscar en tu bandeja de entrada, lo cual es algo que realmente me gusta. Todas estas características de inteligencia artificial generativa tienen como objetivo mejorar nuestras vidas y algunas de ellas suenan realmente emocionantes. Otras pueden ser menos emocionantes en mi caso, pero eso no significa que la gente no las encuentre útiles. Por lo tanto, Google ha hecho un gran trabajo buscando más formas de integrar Gemini en sus servicios para ofrecer un conjunto de funciones aún más completo.

Ver Biografía Completa

Izzy, entusiasta de la tecnología y parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en entregar las últimas noticias tecnológicas móviles y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, con una maestría en literatura, disfruta de la lectura, la pintura y aprender idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

