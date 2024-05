Géminis ahora admite control de reproducción de YouTube Music

Géminis finalmente está recibiendo una extensión para conectarse con YouTube Music. Por lo tanto, el chatbot impulsado por inteligencia artificial está cada vez más cerca de convertirse en el reemplazo ideal de Google Assistant. Ahora puedes controlar la reproducción de tu música y podcasts favoritos utilizando comandos de voz sin necesidad de abrir primero la aplicación de YouTube Music.

La extensión de YouTube Music para Gemini finalmente se está implementando

Hoy en día, Gemini es capaz de muchas cosas, pero aún tiene mucho por mejorar. Hay algunas funciones de Google Assistant que aún no son compatibles. Por lo tanto, todavía no puedes descartar por completo el asistente clásico si eres un usuario habitual de estas funciones. Por ejemplo, no podías acceder al contenido de tus listas de reproducción en YouTube Music. Sin embargo, eso está cambiando, ya que Google está implementando ampliamente la extensión de YouTube Music para Gemini.

Las extensiones en Gemini permiten al chatbot acceder a datos de múltiples servicios. De esta manera, puedes realizar solicitudes que involucren dichos datos. Puedes verificar las extensiones disponibles en https://gemini.google.com/extensions. Si ya recibiste la extensión de YouTube Music, puedes habilitarla utilizando el interruptor. Luego, podrás controlar la reproducción de música y podcasts de YouTube Music.

Formatos de solicitud compatibles y ejemplos

Para que todo sea lo más sencillo posible, Google ha elaborado una lista de formatos de solicitud compatibles, junto con ejemplos prácticos. La empresa divide los comandos según su funcionalidad: para buscar canciones/listas de reproducción y para controlar la reproducción. La lista de formatos de solicitud que puedes utilizar para encontrar contenido incluye lo siguiente:

Buscar [nombre de la canción] de [nombre del artista], Encontrar el álbum [título del álbum] de [nombre del artista], Buscar música [género], Buscar canciones similares a [nombre de la canción] de [nombre del artista], Encontrar la canción que dice [letras de la canción], Encontrar el video musical de [nombre de la canción], Iniciar una radio basada en la canción [nombre de la canción], Buscar canciones de [nombre del artista].

También hay una lista de formatos de solicitud para controlar la reproducción de música: Reproducir [nombre de la canción] de [nombre del artista], Reproducir el álbum [título del álbum] de [nombre del artista], Reproducir música [género], Reproducir el video musical de [nombre de la canción], Iniciar una radio basada en la canción [nombre de la canción].

La lista de ejemplos prácticos de Google incluye comandos como “Mostrar algo de música rock”, “Activar Ruido Blanco en @YouTubeMusic”, “Reproducir música que me gusta”, “Reproducir radio de música rock”, “Mostrarme canciones de artistas modernos que mantengan viva la música blues clásica”. Puedes utilizarlos como guía al hacer tus propias solicitudes.

Algunas cosas a tener en cuenta

Hay algunas cosas que debes saber. Actualmente, la extensión de YouTube Music para Gemini solo funciona con comandos en inglés. Además, funcionará de manera un poco diferente en Android e iOS. En Android, comandos como “Reproducir [canción]” iniciarán la reproducción en segundo plano directamente. Por otro lado, en iOS, el comando abrirá primero la aplicación de YouTube Music.

Extensión de YouTube Music para Gemini. Fuente: 9to5Google