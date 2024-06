GeForce NOW obtiene acceso al amado juego de piratas de Microsoft.

Los suscriptores de GeForce NOW están ganando la habilidad de navegar por los altos mares como el pirata que siempre quisieron ser cuando eran niños, gracias a la inclusión de Sea of Thieves. A partir de hoy, los suscriptores del servicio de juegos en la nube de NVIDIA podrán transmitir Sea of Thieves a todos sus dispositivos compatibles. NVIDIA GeForce NOW está disponible en numerosas plataformas. Lo que significa que ahora, puedes jugar Sea of Thieves (o cualquier juego de GeForce NOW) prácticamente en cualquier lugar que desees.

Si aún no has probado GeForce NOW, definitivamente deberías hacerlo. Ofrece una gran experiencia de juego cuando no estás atado a una PC o consola. La adición de Sea of Thieves es parte de una asociación continua entre NVIDIA y Microsoft para llevar los títulos de Xbox de Microsoft al servicio de streaming. Sea of Thieves no es el primer juego de la línea de Xbox en llegar a GeForce NOW, y ciertamente no será el último. Tampoco es el único juego que se estrena en GeForce NOW esta semana. Dicho esto, esta es una semana ligera en términos de llegadas nuevas.

Sea of Thieves es uno de los cuatro nuevos juegos que se estrenan en GeForce NOW esta semana

Algunos de nosotros soñábamos con ser piratas cuando éramos niños, pero no todos escucharon el llamado de los altos mares que los incitaba a ir en busca de tesoro. Si bien Sea of Thieves sin duda proporcionará a muchos jugadores horas de diversión, si los piratas no son lo tuyo, hay otros juegos nuevos llegando. De hecho, esta semana trae cuatro nuevos juegos al servicio, de los cuales Sea of Thieves es uno. Los otros tres juegos incluyen Sunnyside, Disney Speedstorm y Bodycam. Sunnyside es un lanzamiento nuevo en Steam que sale mañana.

Así que una vez que el juego llegue a Steam, podrás jugarlo en la nube. Tanto Disney Speedstorm como Bodycam están disponibles para transmitir desde hoy. Si juegas Sea of Thieves en GeForce NOW, tendrás acceso a todo el contenido. NVIDIA confirma que todas las temporadas y contenido están disponibles. Así que no tendrás que conformarte solo con el juego base.