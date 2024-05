GeForce NOW añade mejor soporte para Steam Deck esta semana

El servicio GeForce NOW de NVIDIA está teniendo una gran semana con un soporte mejorado para el Steam Deck y una serie de nuevos juegos para jugar en la nube. Es la primera semana de GeForce NOW del nuevo mes y NVIDIA está comenzando a lo grande con varios títulos de juegos nuevos que puedes transmitir. Esto incluye seis nuevos títulos de lanzamiento y un popular título de Xbox que se ha convertido en un favorito de los fans. Si estás buscando algo nuevo para jugar ahora mismo, puedes echarle un vistazo a Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Es el juego perfecto para jugar si estás emocionado por Hellblade II y quieres ponerte al día. GeForce NOW es compatible tanto con las versiones de Steam como de Xbox del juego. En cuanto a los nuevos lanzamientos, los jugadores podrán transmitir la beta cerrada de Stormgate, Gray Zone Warfare, MotoGP 24, FOUNDRY e INDIKA. Todos ellos son nuevos lanzamientos en Steam entre el 30 de abril y el 2 de mayo. Por último, está Orcs Must Die! 3, que es un nuevo lanzamiento en la Epic Games Store hoy. Si ninguno de estos realmente te llama la atención, NVIDIA planea lanzar toneladas más de juegos a lo largo del mes. Un total de 24.

Esto incluye la versión de la Epic Games Store de Honkai: Star Rail. Los suscriptores han estado pidiendo esto desde hace tiempo. Así que ha sido una espera larga. La única desventaja es que NVIDIA no ha dado una fecha exacta, sin embargo, confirma que el juego llegará en mayo. Otros juegos que llegarán este mes incluyen Ships At Sea el 9 de mayo. Además de Synergy el 21 de mayo, y Farmer’s Life entre muchos otros.

GeForce NOW admitirá la navegación con gamepad en el navegador, incluido en el Steam Deck

NVIDIA dice que lanzó una actualización para GeForce NOW la semana pasada que habilitó la navegación con gamepad para GeForce NOW en el navegador. Hoy confirma que esto incluye los controles del gamepad del Steam Deck. También hay un nuevo método de instalación beta disponible para aquellos que desean acceder a GeForce NOW desde el dispositivo portátil de Valve.

Para obtener este método de instalación, simplemente haz clic en este enlace mientras estás en tu Steam Deck y sigue las instrucciones que contiene. Aunque era posible usar GeForce NOW en Steam Deck antes, ahora debería ser menos problemático. El nuevo método de instalación descargará Chrome y lo configurará para habilitar el soporte del gamepad. Después de unos ajustes adicionales, puedes usar el trackpad del Steam Deck para controlar el ratón en la interfaz del navegador web de GeForce NOW.