GeForce NOW añade 5 juegos de lanzamiento, incluyendo Hellblade II

GeForce NOW sigue siendo una de las mejores opciones de juegos en la nube disponibles al agregar constantemente nuevos juegos, como Senua’s Saga: Hellblade II. Pero cuando se trata de juegos nuevos, como juegos realmente nuevos, no es solo la última obra maestra cinematográfica de Ninja Theory la que está dando vueltas en GeForce NOW esta semana. Porque NVIDIA está agregando en realidad cinco juegos del día de lanzamiento al servicio. Hellblade II es uno de ellos.

Eso deja cuatro títulos más del día de lanzamiento que puedes jugar en la nube y que no podías hace unos días. Y en total hay siete juegos que se están agregando a GeForce NOW esta semana. Esa es una selección saludable de opciones si no te gusta lo que has estado jugando recientemente.

Senua’s Saga: Hellblade II es uno de los cinco títulos del día de lanzamiento que llegarán a GeForce NOW

Senua’s Saga: Hellblade II es un lanzamiento reciente en Xbox y PC a partir del 21 de mayo. Si planeas probar el juego en GeForce NOW, el juego debería estar disponible en el servicio a partir de hoy. Dicho esto, recomendamos actualizar al plan de nivel Ultimate para tener la mejor experiencia. Eso es si aún no estás en ese plan. Senua’s Saga: Hellblade II estaba destinado a ser más que un juego. Es una experiencia cinematográfica que también puedes jugar. Quieres que el juego se vea lo mejor posible.

Y en GeForce NOW, el juego se verá mejor en el plan Ultimate gracias a las capacidades visuales mejoradas, incluidos los gráficos 4K y el juego de hasta 120 fotogramas por segundo. Por supuesto, el juego seguirá siendo divertido si no estás en el plan Ultimate. Pero aquellos que deseen lo mejor que GeForce NOW pueda ofrecer visualmente deberían considerar el aumento de plan.

Disfruta de siete juegos nuevos en total esta semana

Si no vas a sumergirte en Hellblade II, tienes seis juegos más para disfrutar. Cuatro de los cuales también son lanzamientos nuevos de esta semana. Esto incluye Synergy que fue lanzado en Steam el 21 de mayo. Además, Crown Wars: The Black Prince, Serum y Ships At Sea son todos lanzamientos nuevos en Steam a partir del 23 de mayo. Así que tienes opciones decentes para la transmisión de juegos si querías probar algo nuevo.

Los otros dos juegos que se agregan hoy son Exo One y Phantom Brigade. Y

Los suscriptores de GeForce NOW pueden beneficiarse de una gran venta de juegos de Warhammer

Si eres fan de Warhammer, también hay algunas sorpresas para ti esta semana. Si no lo sabías, hay más de 20 juegos de la franquicia Warhammer que puedes transmitir en GeForce NOW. Muchos de ellos ahora están en oferta para el Festival de Cráneos de Warhammer. Así que si te faltan títulos particulares que has estado pensando en comprar, este es el momento de considerar seriamente adquirirlos.

Esto incluye juegos como Warhammer 40,000: Darktide, Total War: Warhammer III y Warhammer: Vermintide II. Además de muchos otros que tendrán hasta un 90% de descuento. Además, el evento Festival de Cráneos de Warhammer comienza hoy a las 9 a. m. PST. Donde podría haber algunas sorpresas especiales para los fanáticos de Boltgun y Space Marine.