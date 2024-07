Gboard podría pronto coincidir con la fuente de tu sistema.

“

Gboard, la aplicación gratuita de teclado virtual de Google, es una favorita por su integración perfecta con otros servicios de Google justo mientras escribes. Sin embargo, tiene una desventaja: solo muestra caracteres en su fuente predeterminada, ignorando la fuente que has establecido en la configuración de tu dispositivo. Pero Google podría estar trabajando en cambiar eso agregando una opción para cambiar entre diferentes fuentes pronto.

Gboard pronto podría dejarte elegir una fuente diferente

En la última versión beta de Gboard 14.4.06.646482735, hay una pista de un nuevo ajuste de Fuente en el menú de Preferencias del teclado. Esta característica podría permitirte cambiar de la fuente predeterminada de Gboard a la fuente del sistema de tu dispositivo, dándote un aspecto más cohesivo.

Crédito de la imagen – Assemble Debug / Android Authority

Parece que la nueva función no te dejará elegir fuentes personalizadas para Gboard. En su lugar, solo podrás cambiar a una fuente del sistema diferente para cambiar la apariencia del teclado. Desafortunadamente, Android todavía no admite el cambio nativo entre diferentes estilos de fuentes para todo el sistema operativo. Por lo tanto, esta función podría no ser tan versátil como esperabas. Solo unos pocos fabricantes de dispositivos, como Samsung y OnePlus, ofrecen soporte para múltiples fuentes en sus capas de personalización de Android. Para los usuarios con dispositivos que no tienen una capa personalizada que permita cambios de fuente, esta nueva opción podría no ser muy útil.

Para los dispositivos que sí admiten este tipo de personalización, debería crear una experiencia más fluida al hacer coincidir la fuente del teclado con la del sistema. Cruzamos los dedos, esto es solo el comienzo, y veremos un futuro en el que puedas cambiar fácilmente la fuente tanto para el teclado como para todo el sistema Android, sin necesidad de aplicaciones de terceros, modificaciones o capas personalizadas.

La opción de cambiar la fuente de Gboard aún está en desarrollo y no está disponible en la versión beta actual. Se espera que Google la incluya en una actualización futura, pero no hay un cronograma establecido para su llegada.

