Gazatíes regresando a Jabalia describen destrucción ‘aterradora’

Los palestinos que han regresado al campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza en los últimos días han expresado shock por el nivel de destrucción después de una operación militar israelí de tres semanas allí contra Hamas y otros grupos armados palestinos.

Uno de los hombres desplazados que estaba entre las más de 60,000 personas que huyeron de los intensos combates y bombardeos en el campamento y sus alrededores el mes pasado dijo que había presenciado escenas horribles.

“Incluso la arena bajo nuestros pies está quemada; es insoportable caminar”, dijo a BBC Arabic. “Las calles están llenas de escombros y edificios demolidos. Las palabras no alcanzan para describir la devastación.”

El hombre – quien pidió no ser nombrado – también dijo que había visto personas heridas y muertas “tiradas en el suelo” y que los servicios y bienes esenciales no estaban disponibles.

“No hay electricidad ni agua. No hay clínicas ni medicinas”, agregó. “Los pozos han sido destruidos, las tiendas y supermercados demolidos, y hay escasez de alimentos.”