Gazatíes marcan un Ramadán sombrío en medio de los escombros.

Bolsas de especias fragantes, cajas de dátiles, pollo congelado y productos frescos. Los alimentos y otros bienes que escasearon durante la guerra han vuelto a las tiendas y mercados callejeros de Gaza a tiempo para el sagrado mes de ayuno de Ramadán. Y las bombas israelíes han callado silenciosamente. Pero la sombra de la guerra se cierne pesadamente sobre lo que alguna vez fue una de las temporadas más alegres en el territorio, y la vida en Gaza ni siquiera ha comenzado a volver a la normalidad. Los vendedores ambulantes se han abstenido de tocar las canciones especiales que normalmente tocarían durante Ramadán y incluso si hay más comida en las tiendas, muchos luchan por pagarla. La primera fase de un alto el fuego entre Israel y Hamas ha durado un mes y medio, pero estaba programado para expirar el sábado, que coincide con el primer día de ayuno de Ramadán desde el amanecer hasta el anochecer. Podría ser extendido, pero hasta ahora, ha habido poco progreso hacia ello. Maisa Arafa, de 29 años, dijo que su hermano había sido asesinado durante la guerra, ha estado viviendo en una tienda de campaña con otros familiares mientras despejan los escombros de su hogar devastado en el norte de Gaza con la esperanza de mudarse a una habitación que aún está intacta. “Más que nada, desearía que mi hermano pudiera regresar. Eso sería lo único que haría que Ramadán se sintiera como solía ser”, dijo la Sra. Arafa mientras compraba en el centro de la ciudad de Gaza. “Este no es el Ramadán que conocíamos, ni siquiera la vida que conocíamos”. Antes de la guerra, Ramadán era uno de los festivales más alegres en Gaza. Multitudes acudían a las mezquitas y las calles estaban adornadas con coloridas linternas típicas del período de Ramadán. Pero hay una enorme brecha entre los felices recuerdos de vacaciones de un pasado aparentemente irreparable y la desolación y el dolor dejados por la guerra de 15 meses en Gaza. Muchos palestinos en el territorio ven poco que celebrar. Desde que el alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor a mediados de enero, cientos de camiones de alimentos y otros suministros han estado ingresando a Gaza diariamente, ofreciendo un cierto alivio del hambre intensa que muchos sufrieron durante la guerra. El constante bombardeo que atormentaba la vida de los civiles todos los días durante más de un año ha cesado. Farah Irshi, de 21 años, describió cómo se sintió el Ramadán anterior durante los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Había poca comida y alrededor de 25 personas desplazadas se apiñaban en su hogar en medio de un bombardeo constante, dijo. “Ahora hay más comida en el mercado local ya que parece que más ayuda está entrando en Gaza, pero la gente, incluidos nosotros, no tiene dinero en absoluto”, se lamentó. “Así que es como si no hubiera nada en los mercados, de todos modos”. Abdelhalim Awad, quien supervisa una panadería y un supermercado en el centro de Gaza, dijo que los precios habían bajado desde los peores días de la guerra, cuando un saco de 55 libras de harina podía costar cientos de dólares. Muchos bienes, como pollo congelado y gas para cocinar, ahora están en tiendas y mercados callejeros, aunque otros, como el chocolate, todavía son escasos, dijo. Pero siguen siendo caros y muchas personas ya quemaron sus ahorros durante la guerra para comprar alimentos difíciles de encontrar y caros. “Los productos ahora están disponibles, pero la gente todavía solo puede comprar lo que realmente necesita”, dijo el Sr. Awad mientras observaba a los compradores festivos entrar y salir, comprando lo que podían para las comidas comunitarias para romper el ayuno por la noche. La guerra comenzó después del ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a alrededor de 1,200 personas y resultó en que otras 250 fueran devueltas a Gaza como rehenes. La subsiguiente campaña militar israelí arrasó grandes extensiones de la Franja de Gaza. Muchos residentes siguen desplazados o han regresado a sus hogares solo para encontrarlos arruinados por el enfrentamiento. Algunos han regresado a los campos para los desplazados donde pasaron gran parte del último año, mientras que otros han levantado tiendas de campaña sobre los escombros donde alguna vez estuvieron sus hogares. La campaña israelí mató a más de 48,000 palestinos, incluidos miles de niños, según funcionarios de salud locales que no distinguen entre civiles y combatientes. El ejército israelí dijo que había “eliminado” a casi 20,000 militantes de Hamas, sin proporcionar evidencia detallada para respaldar esa afirmación. Esta semana, los gazatíes caminaron por los mercados locales en el centro y norte de Gaza, buscando lo que pudieran pagar. Un vendedor mostraba montones de aceitunas verdes y negras, pilas de dátiles y otros bienes. Muhanned Hamad, un contador de la ciudad de Gaza, se paró frente al puesto de un vendedor de juguetes en lo que históricamente era un importante mercado del centro. Dijo que estaba buscando una linterna festiva para regalar a sus vecinos, una madre e hijo que perdieron a su familia inmediata durante la guerra. “Este Ramadán no se parece en nada a los anteriores”, dijo el Sr. Hamad, de 39 años. “La guerra lo ha vaciado de significado”, agregó. “Incluso con el alto el fuego, nada aquí se siente digno de celebración”. Ameera Harouda contribuyó con el reportaje.