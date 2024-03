Gazans recaudan miles de dólares para una escapada incierta.

Su página de recaudación de fondos en línea, como la mayoría, está siendo administrada fuera de Gaza, en su caso por otro hijo Amjad, que vive en Europa. Es una de las miles de campañas de recaudación de fondos que solicitan a los donantes que ayuden a los gazatíes a “sobrevivir”, “evacuar” y “escapar del genocidio”. Algunas campañas han tenido éxito, recaudando más de $100,000. Sin embargo, la BBC habló con varios titulares de cuentas que, incluso después de alcanzar sus objetivos de recaudación de fondos, dijeron que sus desesperados intentos por ayudar a sus seres queridos estaban sumidos en el caos y la confusión. En palabras de una recaudadora, una mujer de Nueva Jersey que pidió permanecer en el anonimato para evitar poner en riesgo la posibilidad de obstaculizar la salida de su primo: “Cada día es una incógnita.” Una ruta compleja para salir El primer desafío es determinar el costo de salida. Titulares de cuentas de recaudación de fondos que hablaron con la BBC dijeron que el precio más común era de $6,000 por persona, permitiendo que las personas salieran en un plazo de 72 horas. Algunas personas recaudan fondos con el objetivo de alcanzar los $12,000 por persona, el precio que se dice que permite la salida en 24 horas. Una vez que se haya recaudado suficiente dinero, el siguiente desafío es hacer llegar decenas de miles de dólares a Gaza. Hay pocos servicios como Western Union en el territorio devastado, y la fila para ingresar dura días. Algunas personas han utilizado intercambios de criptomonedas. Otros se han basado en cuentas de PayPal registradas en otro lugar, ya que la empresa no proporciona servicios a personas en Gaza o en Cisjordania ocupada. La mayoría de las personas, sin embargo, envían el dinero a alguien fuera de Gaza – un pariente o amigo en Europa – quien luego retira el efectivo y viaja a Egipto para esperar en una fila que dura días en las oficinas de Hala Travel en El Cairo, una agencia que facilita los viajes entre Egipto y Gaza. Imágenes desde las afueras de las oficinas de Hala muestran a multitudes apiñadas en la calle. Hala no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la BBC. Sin embargo, la BBC ha obtenido una copia de un recibo de Hala Travel fechado el 13 de febrero por $6,000. El nombre de la persona en ese recibo también aparece con otros cuatro en un boleto separado que indica que han sido autorizados para entrar en Egipto. Los visados y el viaje posterior a El Cairo están incluidos. El paso final es verificar la aprobación en línea. Lugares como la cuenta de Facebook del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gaza publican listas diarias de hasta 250 nombres aprobados. Todos han pagado miles para salir, según la persona que proporcionó el recibo y que pidió permanecer en el anonimato. Las personas cuyos nombres aparecen en la lista oficial deben salir el mismo día. Sin embargo, debido al deficiente servicio de WiFi y los continuos cortes de energía, algunas personas se pierden su oportunidad de salir y deben repetir todo el proceso, incluso pagar de nuevo, dice esta persona. El hombre que proporcionó el recibo de Hala le dijo a la BBC que los nombres de aquellos en la lista oficial para entrar en Egipto solo aparecen después de haber sido investigados por inteligencia egipcia. “¿Es esto nuevo? No. No es realmente nuevo, pero el precio antes de la guerra era de $600. Ahora es 10 veces más alto”, dice. “Gaza no solo está bajo bombardeo, sino que la gente está sacando provecho de su sufrimiento.” Hamas, el grupo palestino que gobernaba Gaza y lanzó el ataque dirigido a civiles en el sur de Israel que desencadenó la guerra actual, también acusó a “compañías, individuos y personas con influencia” de estar explotando a los gazatíes al “hacerles pagar cantidades exorbitantes para coordinar su viaje”. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, ha dicho a Sky News que su país está investigando. “Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para restringirlo y eliminarlo de inmediato”, dijo, sin dar más detalles. En enero, el jefe del Servicio de Información del Estado de Egipto, Diaa Rashwan, “negó categóricamente las acusaciones relacionadas con la recopilación de tarifas adicionales a los viajeros de Gaza, así como las afirmaciones de que una entidad no oficial cobró tarifas por el paso a tierras egipcias”. Egipto estaba tratando de ayudar a los palestinos de Gaza, agregó, y no quería imponerles cargas adicionales. Grandes sumas recaudadas