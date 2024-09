Gavin Robinson: Líder del DUP dice que no hay cambio hacia la unidad irlandesa a pesar del éxito electoral de Sinn Fein | Noticias políticas

El líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, dice que no hay evidencia de un cambio significativo hacia la unidad irlandesa.

Hablando con Sky News antes de la conferencia anual del DUP, el Sr. Robinson negó tener la cabeza en la arena sobre el tema.

Sus comentarios llegaron cuando la ex primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, predijo que tanto la unidad irlandesa como la independencia escocesa sucederían.

Pero el Sr. Robinson dice que el éxito electoral de Sinn Fein, al convertirse en el partido más grande de Irlanda del Norte en Stormont y Westminster, ha sido malinterpretado como evidencia de un cambio constitucional.

Aunque la mayoría de los nacionalistas ahora votan por Sinn Fein, afirmó que el número total de votos para los partidos nacionalistas no ha cambiado desde 1998.

Dijo: “Hay una oportunidad para redefinir la narrativa, porque es incorrecto concluir que ha habido un cambio a gran escala en la constitución”.

El MP de East Belfast instó al gobierno laborista a reconocer “como lo hicieron los gobiernos laboristas anteriores” las sensibilidades en Irlanda del Norte.

Dijo: “Hay un sentido de que este lugar necesita ser cuidadosamente cultivado…

“Existen matices que, para los no iniciados, pueden parecer extraños, pero si no los entiendes bien, las cosas pueden salir mal, por lo que este gobierno tiene una curva de aprendizaje empinada”.

El Sr. Robinson fue empujado al liderazgo del DUP cuando su predecesor, el Sir Jeffrey Donaldson, renunció repentinamente en marzo.

Donaldson había sido acusado de delitos sexuales históricos. Desde entonces ha declarado no ser culpable y está esperando juicio.

Sir Jeffrey Donaldson. Foto: PA

El Sr. Robinson dijo que muchos comentaron que parecía “visiblemente sorprendido” en una entrevista de Sky News cuando Donaldson renunció.

“Y más importante aún, a veces hace falta un shock para reconocer lo que es importante y los colegas se están uniendo, juntándose”, agregó.

Después de perder tres escaños en las elecciones generales, el Sr. Robinson, el primer líder del Unionismo menor de 40 años, parece estar enfocado en reconstruir.

Lee Reynolds, ex asesor de Arlene Foster cuando era líder del DUP, dice que el partido necesita redefinirse para restaurar su fortuna.

Escribiendo en The Critic, antes de la conferencia del partido, el Sr. Reynolds también señaló que el bloque de votación unionista seguía siendo más grande que el nacionalista.

Pero dijo que el DUP se había convertido en una “marca negativa”, debería considerar cambiar su nombre y limitar la influencia de las figuras de bastidor para restaurar la confianza.