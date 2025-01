Gato realiza tres vuelos en 24 horas después de ser dejado en avión

Hablando a NBC el miércoles, la Sra. Neas dijo que ella y su hijo habían sido informados sobre el percance por el personal terrestre del aeropuerto en Melbourne. “Nos dijeron: ‘Miren, hemos localizado a su gato – pero en realidad está en el vuelo de regreso a Christchurch…'” Y yo dije: ‘¿Cuándo descubrieron que el gato no fue sacado del avión?’ Y dijeron: ‘Acabamos de descubrirlo ahora’. Y yo dije: ‘¿Cómo puede pasar esto?'” La Sra. Neas dijo que le dijeron que el piloto ya había sido alertado para encender la calefacción en la bodega donde la temperatura podría ser tan baja como 7C. El incidente sigue siendo investigado, pero los informes dicen que una silla de ruedas almacenada podría haber obstruido la vista de la jaula de Mittens a un manipulador de equipaje. Air New Zealand se ha disculpado por la angustia causada, prometiendo reembolsar todos los costos de viaje. La compañía no acepta reservas directas de animales desde el público para vuelos internacionales, así que los pasajeros deben reservar a través de empresas transportadoras de mascotas aprobadas. La Sra. Neas dijo que había sentido alivio al finalmente reunirse con Mitten. “Básicamente corrió hacia mis brazos y se acurrucó aquí y nos dio los abrazos más grandes de todos los tiempos,” la citó la agencia de noticias AP el miércoles. “Fue un gran alivio.” La Sra. Neas, que había decidido anteriormente mudarse a Australia, añadió: “No fue un gran comienzo para nuestra nueva vida en Melbourne porque no teníamos a la familia, no estábamos completos.” El tiempo de vuelo de una sola vía entre Christchurch y Melbourne suele ser inferior a cuatro horas.