Gatito fofo toma clases de natación para bajar de peso, ¡y está funcionando!

Un gato gordo que pesa más del doble de su tamaño saludable ha sido arrojado a la piscina en una misión para perder peso nadando.

Moses, quien pesa tanto como un bulldog francés, comenzó las inusuales sesiones de hidroterapia en un intento por adelgazar de la misma manera que las personas con rodillas malas, espalda mala, caderas malas o un índice de masa corporal demasiado alto usan las piscinas para comenzar a hacer ejercicio.

El gato de nueve años acumuló libras después de negarse a salir o hacer ejercicio a pesar de que su dueño lo puso en innumerables dietas.

En el Centro Veterinario Avonvale en Wellesbourne, Warwickshire, el personal dice que su misión de pérdida de peso va “nadando”.

“Cuando vino por primera vez, Moses pesaba casi 10 kg”, dijo Olivia Stokes, hidroterapeuta veterinaria, lo que significa 22 libras. “Su dueño dijo que había estado a dieta y lo habían animado a hacer ejercicio antes, pero aún no podía perder peso”.

“Por lo tanto, decidimos probar con una nueva aproximación con la hidroterapia. Llevo cinco años en el sector y soy hidroterapeuta cualificado desde hace casi dos años, y nunca antes había experimentado la hidroterapia con un gato, así que Moses fue una primicia para mí”.

Obviamente, esto se debía a que a Moses no le gustaba el agua, como es cierto para tantos gatos. Stokes intentó una variedad de juguetes y golosinas para que Moses comenzara, pero eventualmente cambió a métodos más duros, incluido iniciar un cinta de correr en movimiento antes de agregar agua.

Ahora ella dice que Moses se sienta y espera en la cinta de correr a que suba el nivel del agua antes de comenzar.

“Una vez que haya estado caminando durante 13 minutos, lo levanto, subo aún más el nivel del agua y lo nado durante un par de minutos para darle un entrenamiento de cuerpo completo”, agregó.

Moses está comenzando a ponerse en forma, y además de perder peso se ha vuelto mucho más activo y animado en casa. Ya ha perdido 2.2 libras y los veterinarios ven un aumento en el tejido muscular también.

“Esa es una pérdida de peso corporal de casi cuatro por ciento en aproximadamente seis semanas, lo que es perfecto porque no queremos perder peso demasiado rápido”, dijo Stokes. “Lo importante es que su forma corporal está cambiando claramente a medida que pierde grasa y vuelve a construir músculo”.

“Estoy muy orgullosa de la progresión de Moses; incluso está caminando con la inclinación en la cinta de correr ahora”.

La dueña de Moses, Jenna Joshi, está encantada con el progreso de su mascota.

“Podía ver la diferencia casi de inmediato”, recuerda. “Después de su primera sesión de hidroterapia, entró por el gato, lapa, lo cual no había hecho en mucho tiempo”.

“Todavía estamos realizando controles regulares de peso, seguimos haciendo hidroterapia y progresamos bien. Al principio fue difícil, pero ahora no se queja y sabe exactamente qué necesita hacer cuando va a sus sesiones”.

El mejor tratamiento para animales con sobrepeso es controlar su consumo de alimentos y no permitir que engorden en primer lugar. Puede llevar mucho más tiempo que incluso para una persona semi-determinada perder peso, pero afortunadamente Moses tiene una fuerte voluntad y un humano decidido.

