¿Gastarás tu pensión antes que Rachel Reeves lo haga?

durante años, la consigna de planificación financiera “gasta tu pensión al final” era recitada por los gestores de patrimonio. Después del Presupuesto de octubre, esto ha cambiado a “gasta tu pensión antes de que lo haga Rachel Reeves.”

El impuesto sobre la herencia se extenderá a los fondos de pensiones no gastados a partir de 2027, lo que ha llevado a los ricos bien asesorados a replantearse radicalmente sus planes de jubilación. Ya sea que los jubilados opten por sacar dinero de los fondos de pensiones y gastarlo, regalarlo a la siguiente generación o dejarlo donde está, será una “mina de oro” para el Tesoro, generando £40 mil millones en impuestos adicionales en las próximas dos décadas, según el ex ministro de pensiones Sir Steve Webb.

Esto será música para los oídos de quienquiera que sea el canciller para el año 2030 (Apuesto a que no será Reeves) cuando se predice que los ingresos fiscales de este cambio se aceleren. Pero ¿podrían los cambios de comportamiento ofrecer un impulso a corto plazo para el mercado inmobiliario y la economía de consumo?

Webb está bien situado para calcular el potencial positivo. Ahora socio de la consultora LCP, ha basado su estimación en el gran número de pensiones de salario final que se transfirieron fuera de los esquemas de beneficios definidos entre 2015-2020, típicamente por hombres en sus últimos 50 años trabajando para empresas de primera línea.

La era de los tipos de interés ultra bajos aseguró altos valores de transferencia, tentando a más de 100,000 jubilados a cambiar la seguridad de un ingreso que moriría con ellos por un fondo de inversión más flexible que podrían pasar a sus herederos libres de IHT (e en algunos casos, libres de impuesto sobre la renta) —hasta ahora.

Dejando de lado a cónyuges y parejas civiles, a partir de 2027 cualquier persona que herede un fondo de pensiones podría tener que pagar IHT e impuesto sobre la renta a su tasa marginal más alta. Para evitar esta “doble tributación”, los asesores financieros y sus clientes están considerando los méritos de aumentar los retiros de pensiones. Estos estarían sujetos a impuestos sobre la renta, pero un uso prudente de las exenciones de regalos (incluida la llamada “regla de los siete años”) podría disminuir la responsabilidad del IHT, o eliminarla por completo.

Dar depósitos de propiedades a los hijos o nietos será el primer pensamiento de muchos. El año pasado, el “banco de papá y mamá” gastó £9.2 mil millones apoyando 335,000 compras de viviendas en el Reino Unido, según Legal & General, con casi la mitad de los compradores menores de 35 años recibiendo asistencia familiar. Si esta proporción aumenta a medida que Reeves ajusta la asequibilidad de las hipotecas para los compradores por primera vez, podría impulsar los precios de las propiedades y los ingresos por impuestos de timbre.

David Hearne, planificador financiero colegiado en FPP, dice que las medidas remodelarán la gran transferencia generacional de riqueza. Muchos de sus clientes ahora consideran hacer retiros regulares de pensiones (incurriendo en impuestos sobre la renta a la salida) y financiar aportaciones a pensiones para sus hijos adultos, que recibirán alivio fiscal y aportaciones del empleador al entrar.

Él predice que la liberación de capital para extraer valor de la vivienda familiar será una herramienta popular. El dinero tomado de esa manera puede ser gastado o regalado, con deudas que reducen el valor de la herencia y suavizando el golpe de los impuestos del IHT.

Para alentar a los jubilados ricos a gastar y disfrutar de su dinero, Hearne mantiene un gran carrete de pegatinas con un 40% de descuento en su escritorio como tema de conversación. “Gastar £20,000 en el viaje de tu vida solo se podría ver como costando £12,000 ya que el dinero no estará sujeto al IHT del 40% cuando mueras”, dice.

A medida que los asesores y sus clientes reajustan los planes, ¿podría esta anticipación del gasto ayudar a potenciar los ingresos del IVA y estimular la falta de brillo de la economía del Reino Unido?

A pesar de las atrevidas predicciones de LCP, Paul Dales, economista jefe del Reino Unido en Capital Economics, tiene dudas. “No es una gran diferencia para la economía en general”, dice, “aunque podría serlo para los individuos o sus herederos.”

Mucho dependerá del momento. Si los jubilados sacan más de los fondos de pensiones antes de lo esperado, esto reducirá su poder adquisitivo en los años posteriores. Y aunque los más ricos pueden gastar (o regalar) con confianza, la mayor preocupación para los menos acaudalados es equilibrar el riesgo de inversión contra el riesgo de longevidad.

Quienes en mi propio círculo obtuvieron sumas considerables al transferir su pensión de beneficio definido a un Sipp han tenido una semana de nerviosismo mientras DeepSeek sacudía los mercados bursátiles globales.

Si reducen demasiado la pensión, corren el riesgo de quedarse sin dinero en la jubilación. Además, habrán renunciado a cualquier beneficio para el cónyuge en su esquema de beneficios definidos y deberán proporcionar lo suficiente para un compañero sobreviviente. Esto, junto con la lotería de los costos de atención, podría frenar el gasto y los regalos.

Se avecinan decisiones difíciles. Pero con más de la mitad de todas las personas que se jubilen entre ahora y 2060 previsto que no estén ahorrando lo suficiente, estos son problemas agradables de tener.

