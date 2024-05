Gary Davies llevando el espíritu de Radio One Roadshow a Blackpool

Millones de aficionados a la música sintonizarían todos los días para escuchar el jingle “Woo Gary Davies”, sabiendo que la mejor música de los años ochenta vendría en los próximos tres horas.

Además del programa de mediodía, Gary también fue presentador habitual en Top of the Pops, su carrera que se extendió de 1982 a 1993 abarcando efectivamente uno de los periodos musicales más ricos de todos.

Posteriormente se unió a la radio comercial antes de regresar a la BBC en 2017 presentando Sounds of the 80s.

El próximo viernes Gary dejará el estudio para ser parte del Blackpool Tower Live Weekender. Llevará su programa Sounds of the 80s a la vida con una actuación especial de Mark Shaw de Then Jerico.

El concepto hace recordar a los viejos Radio One Roadshow.

“Realmente formaron parte del verano británico”, dijo Gary. “La gente programaba sus vacaciones alrededor de donde iba a estar el Roadshow. Si vacacionabas en el Reino Unido en ese entonces, lo más probable es que asistieras a uno de los Roadshows.

“Eran muy divertidos pero también muy trabajosos, pero me encantaba hacerlos. Como empecé como DJ en los clubes, estaba acostumbrado a tener una multitud aunque con el Radio One Roadshow, esa multitud era en una escala totalmente diferente. – Había miles de personas allí.

“Pero trabajar en los clubes nocturnos me enseñó cómo trabajar con una audiencia en vivo. Solía adorarlo. Cuando estaba en Radio One, solía ofrecerme a hacer dos semanas en lugar de que todos los demás hicieran una”.

El amor de Gary por la música comenzó a temprana edad, aunque su carrera como DJ surgió casi por accidente.

“Mis primos solían dirigir el club Twisted Wheel en Manchester, que era un lugar legendario de toda la noche”, dijo. “No tenía licencia pero atraía a todos estos nombres increíbles como Rod Stewart, Rufus Thomas y Junior Walker.

“Cuando tenía unos cinco o seis años, en mi cumpleaños en lugar de calcetines o pañuelos me compraban los sencillos del top 10. Desearía haberlos guardado todos.

“Después de que el Twisted Wheel cerrara, abrieron el Placemate Club en el mismo lugar y cuando tenía unos 17 años me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial en la puerta cobrando el dinero, lo cual hice. También sustituía si uno de los empleados del bar faltaba y hice esto durante un par de años.

“Una noche uno de los DJs se enfermó. El club tenía tres salas que tocaban diferentes tipos de música y él estaba en la sala de soul. Solo dije que me encargaría aunque nunca había sido DJ antes.

“Pero desde ese momento quedé enganchado y solía ser DJ con bastante regularidad a partir de entonces”.

Durante el día, cuando el club estaba cerrado, Gary entraba y grababa cintas de audición para enviar a emisoras de radio y esto lo llevó a ser contratado por Piccadilly Radio en Manchester y finalmente por Radio One.

Fue un periodo que dejó huella en tantos amantes de la música.

“No creo que haya habido una década que tuviera la variedad pura que tuvo en los años ochenta”, dijo Gary. “También tantos nuevos géneros aparecieron en ese momento, desde la música electrónica, los Nuevos Románticos, el hip hop y el rap, la música house en la que se basa la música dance actualmente.

“Luego estaban los grupos de rock icónicos como Bon Jovi y Def Leppard; tantos supergrupos como Queen, Genesis, Duran Duran, muchos de los cuales todavía están en activo hoy en día, además estaban las megaestrellas absolutas como Madonna, Whitney y Prince. En medio de todo esto también había música pop de Stock Aitken y Waterman.

“En términos de tantos géneros diferentes sucediendo al mismo tiempo, muchos de los cuales todavía son tan relevantes hoy en día, realmente fue una década muy especial”.

Son estas canciones las que Gary traerá a Blackpool la próxima semana,

“Es mi show, así que puedo poner lo que me dé la gana, lo cual es muy divertido”, dijo. “El programa puede ir en todo tipo de direcciones diferentes, pero todo está destinado a que la gente tenga un gran tiempo.

“Lo que toco depende de cómo me siento y cómo es la multitud ese día. Puedes sentir a la multitud en el momento en que subes al escenario y sabes lo que les va a gustar. Te prometo que no dejarás de bailar durante tres horas. Te prometo canción icónica tras canción icónica”.

El Weekender es una gran oportunidad para que Gary se conecte con sus fans.

“Es genial escuchar cómo te convertiste en parte de su vida, lo cual es muy fácil de dar por sentado cuando estás en el estudio y no ves a nadie.

“Muchas veces la gente se acerca y dice que recuerdan cuando puse por primera vez cierto disco. Es agradable ser parte de esos recuerdos”.

Además de sus programas de radio regulares, Gary también sigue involucrado en la publicación de música y descubriendo nuevos artistas.

“Siempre he sido impulsado por la música y todavía lo soy”, confesó. “Todavía me emociono mucho cuando escucho nuevas canciones hoy en día. Siempre hay algo nuevo esperándote para escucharlo”.

Y sí, todavía escucha regularmente los cánticos de ‘Woo Gary Davies’, originalmente tomados de un single de la banda Kane Gang y adaptados a su jingle de Radio One.

“Encuentro que es el mayor cumplido cuando la gente hace eso”, dijo. “¡Me siento muy halagado cuando recibo un ‘woo Gary Davies!”

Gary Davies presenta Sounds of the 80s Live en el Salón de Baile de la Torre de Blackpool, el viernes 24 de mayo. El Tower Weekender también presenta los 90s Anthems de Jo Whiley el próximo sábado y The Brand New Heavies el próximo domingo. Detalles en www.premier.ticketek.co.uk