Garland defiende al Departamento de Justicia contra ataques: ‘Esto debe parar’

El Fiscal General Merrick Garland llamó a los ataques crecientes contra el Departamento de Justicia “peligrosos para nuestra democracia” en un artículo de opinión del Washington Post publicado el martes por la mañana.

En el artículo, Garland defendió al DOJ contra las recientes amenazas realizadas por aliados del ex presidente Donald Trump para desfinanciar el trabajo del fiscal especial Jack Smith, quien está procesando a Trump por cargos de acumular documentos clasificados y obstruir una investigación sobre el asunto, así como intentar revertir las elecciones de 2020. Garland describió un departamento que enfrentaba teorías de conspiración y amenazas de violencia “como nunca antes”.

“Los continuos ataques infundados contra los empleados del Departamento de Justicia son peligrosos para la seguridad de las personas”, escribe Garland. “… Esto debe parar”.

Garland nunca menciona al ex presidente por su nombre. Pero critica enfáticamente varias afirmaciones falsas difundidas por Trump y su círculo tras su condena penal en Nueva York el mes pasado, incluida la acusación de que el DOJ manipuló “un caso presentado por un fiscal de distrito local y resuelto por un veredicto de un jurado en un juicio estatal”.

El fiscal general deja poco margen de duda de que se refiere al juicio por silencio de Trump en Nueva York, donde Trump apuntó a los familiares del juez Juan Merchan y, desde su condena, ha presionado a los republicanos del Congreso para investigar al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Garland, quien ha luchado por posicionarse a sí mismo y a su departamento en una reputación de imparcialidad, también refutó las conspiraciones de que el DOJ está utilizando su trabajo para influir en la política.

“Estas afirmaciones suelen ser realizadas por aquellos que ellos mismos están tratando de politizar el trabajo del departamento para influir en el resultado de una elección”, continúa Garland.

El artículo de opinión pinta un retrato de un jefe del DOJ cada vez más dispuesto a pasar al ataque ante las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de sus empleados. Condena las amenazas de “acosar e intimidar” a los servidores públicos del departamento, incluidos los agentes del orden.

Garland hace un argumento idéntico a los fiscales federales en el caso de documentos clasificados de Trump, que recientemente advirtieron que las afirmaciones del ex presidente sobre una aprobación para usar la fuerza letal aumentan el riesgo de peligro para los agentes del FBI involucrados en la búsqueda de Mar-a-Lago o conectados con la persecución. El juez de Florida a cargo del caso penal pendiente denegó una solicitud similar de orden de silencio por motivos procesales.

Trump tiene una historia de años señalando a miembros del DOJ, desde Peter Strzok y Lisa Page, dos empleados del FBI que recientemente resolvieron una demanda federal derivada de la filtración de sus mensajes anti-Trump a los medios de comunicación.

En sus comentarios más directos hasta el momento sobre la reacción en curso que enfrenta el departamento desde la izquierda y la derecha, Garland dijo que los “beneficios políticos a corto plazo” de tales tácticas representan un riesgo a largo plazo para el país. Reiteró que el departamento no selecciona a sus objetivos “por su apellido, su afiliación política, el tamaño de su cuenta bancaria, de dónde vienen o cómo se ven”.

Para Garland, eso ha significado nombrar tres fiscales especiales para investigar al presidente Joe Biden, el hombre que lo nominó, a su hijo, Hunter Biden, y a Trump. Actualmente, un jurado está deliberando en el caso criminal de Hunter Biden por cargos federales de armas.

