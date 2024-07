Gareth Southgate renuncia como entrenador de Inglaterra

Gareth Southgate, el entrenador que ha supervisado el período más exitoso en la historia reciente del equipo de fútbol masculino de Inglaterra, llevando a su equipo a dos finales importantes y liderando su respuesta tanto a la pandemia de coronavirus como a las protestas de Black Lives Matter, dijo el martes que había renunciado a su cargo. En un mensaje publicado en el sitio web de la Asociación de Fútbol solo unas horas después de que él y su equipo regresaran a Inglaterra como finalistas vencidos de la Euro 2024, el Southgate de 53 años confirmó que la derrota ante España en Berlín sería su último partido después de ocho años a cargo.

“Ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a Inglaterra”, escribió. “Ha significado todo para mí y lo he dado todo. Pero es hora de un cambio y de un nuevo capítulo.” Southgate, que jugó más de 50 partidos para Inglaterra como jugador, se unió al programa de la selección nacional en 2013, sirviendo inicialmente como entrenador del equipo sub-21 del país. Tres años después, se hizo cargo del equipo senior después de que Sam Allardyce fuera despedido. Southgate fue nombrado originalmente de forma temporal mientras la F.A. buscaba un sucesor permanente.

Esa elección resultó ser Southgate, cuyos ocho años en el cargo lo convierten en el entrenador con más tiempo al mando del equipo masculino de Inglaterra en más de tres décadas. También puede afirmar ser el ocupante más consistentemente exitoso de ese cargo, una vez descrito como el segundo trabajo más importante en el país, detrás del primer ministro, desde Alf Ramsey, el hombre que llevó a Inglaterra a su primer y único Mundial en 1966.

Bajo el cuidado de voz suave de Southgate, Inglaterra llegó a las semifinales de la Copa del Mundo de 2018, la final de la Euro 2020 (celebrada en 2021) y, la semana pasada, la final de la Euro 2024. Durante un tiempo, también convirtió a Southgate, conocido durante su tiempo como jugador por perder un penal durante una tanda de penales en las semifinales del Campeonato de Europa de 1996, en un tesoro nacional.

Se ganó elogios y críticas por estar dispuesto a aprovechar ese estatus para hablar sobre una serie de temas políticos y sociales, especialmente alentar a sus jugadores a arrodillarse en protesta contra el racismo sistémico después del asesinato de George Floyd. Southgate siempre dejó claro que preferiría arriesgarse a críticas antes que guardar silencio.

Sin embargo, en los últimos años, la relación del país con Southgate cambió. A veces era abucheado después de resultados decepcionantes en los meses previos a la Euro 2024, y entró en el torneo bajo una intensa presión para sacar el máximo provecho de un equipo que cuenta con algunos de los jugadores más famosos de Europa. Cuando Inglaterra abrió con una serie de actuaciones tempranas anticlimáticas, se enfrentó a críticas destructivas. Algunos aficionados incluso habían pedido que fuera despedido antes en la competencia.

Al final, la Euro 2024 resultó estar más cerca de un triunfo que de un desastre: la inclinación de Inglaterra por un primer gran trofeo desde 1966 terminó solo en el último paso, el ganador de España el domingo por la noche llegó a cuatro minutos del tiempo completo, y después de que Southgate había llevado al país a una primera gran final en un país extranjero. Los medios de comunicación ingleses habían empezado a pedirle que recibiera un título de caballero.

Aunque su contrato con la F.A. iba hasta finales de este año, programado de manera que no tuviera que tomar una decisión apresurada inmediatamente después del Campeonato Europeo, Southgate dejó claro que probablemente tomaría una decisión sobre su futuro rápidamente.

Ahora ha hecho precisamente eso, informando a sus empleadores que se iría de inmediato. El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, y el ex entrenador del Chelsea y Brighton Graham Potter son ampliamente considerados sus sucesores más probables entre los candidatos ingleses, aunque la F.A. podría verse tentada por los méritos de antiguos entrenadores de la Premier League como los entrenadores alemanes Thomas Tuchel y Jürgen Klopp.