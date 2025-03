Gano más de $300k pero solo tengo $546k en ahorros de jubilación. ¿Cómo puedo ahorrar más mientras también estoy apoyando a mi familia?

Navegar por las reglas de las cuentas de jubilación puede ser confuso y frustrante, lo que hace que parezca más difícil ahorrar tanto como quieres. Ya tienes una base sólida sobre la que construir, y más opciones de las que podrías darte cuenta para aumentar tus ahorros.

Aunque tengas un plan de trabajo, aún puedes contribuir a un IRA tradicional, aunque tu contribución sería no deducible. También puedes crear y contribuir a un IRA conyugal para tu esposo. Y aunque ganas demasiado dinero para contribuir directamente a un Roth IRA, es posible que puedas contribuir a través de un Roth IRA trasero.

En cuanto a tu hipoteca, si tu tasa de interés es inferior al 4%, podría valer la pena no hacer pagos adicionales y en su lugar ahorrar o invertir ese dinero. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento, por ejemplo, actualmente tienen un rendimiento de alrededor del 5%. Los certificados de depósito (CD) a un año incluso están pagando hasta un 5.5%, o más. Recuerda, solo porque los ahorros o inversiones no estén en una cuenta oficial de jubilación con ventajas fiscales no significa que no puedas usarlos para financiar tu jubilación.

Considera hablar con un asesor financiero para obtener más ayuda en el ahorro y la planificación para la jubilación.

Cualquiera puede contribuir tanto a un plan de trabajo como a un IRA tradicional, pero tu contribución puede no ser deducible, según tu ingreso.

Puedes contribuir hasta $6,500 ($7,500 si tienes 50 años o más) a un IRA para el 2023. Si ni tú ni tu esposo están cubiertos por un plan de jubilación de trabajo, tus contribuciones serán deducibles.

Sin embargo, si tú o tu esposo tienen un plan de jubilación de trabajo como un 401(k), esa contribución puede ser solo parcialmente deducible o completamente no deducible. Incluso si no puedes tomar una deducción fiscal actual por tu contribución, seguirás obteniendo un crecimiento diferido de impuestos en la cuenta. El crecimiento y las ganancias serán gravados cuando hagas retiros en la jubilación.

Otro aspecto positivo: tener dinero en el IRA te da la opción de convertirlo en un Roth IRA. (Y si necesitas ayuda para planificar tu conversión a Roth, habla con un asesor financiero.)

La deducibilidad que podrías tener depende de tu ingreso familiar y estado civil al presentar tus impuestos:

Límites de Contribución IRA:

Rangos de Eliminación Progresiva de la Deducción IRA Tradicional:

Si tú o tu esposo están cubiertos por un plan de jubilación de trabajo, tu deducción fiscal por las contribuciones a un IRA tradicional puede reducirse o eliminarse según tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y estado civil al presentar tus impuestos:

Personas Solteras Cubiertas por un Plan de Jubilación de Trabajo:

Deducción Completa: MAGI de $79,000 o menos

Deducción Parcial: MAGI entre $79,000 y $89,000

Sin Deducción: MAGI de $89,000 o más

Casados Presentando Impuestos Conjuntos (Cónyuge que Hace la Contribución al IRA Cubierto por un Plan de Jubilación de Trabajo):

Deducción Completa: MAGI de $126,000 o menos

Deducción Parcial: MAGI entre $126,000 y $146,000

Sin Deducción: MAGI de $146,000 o más

Casados Presentando Impuestos Conjuntos (Cónyuge que Hace la Contribución al IRA No Cubierto por un Plan de Jubilación de Trabajo, pero el Cónyuge está Cubierto):

Deducción Completa: MAGI de $236,000 o menos

Deducción Parcial: MAGI entre $236,000 y $246,000

Sin Deducción: MAGI de $246,000 o más

Rangos de Eliminación Progresiva de la Contribución a Roth IRA:

Tu capacidad para contribuir a un Roth IRA también depende de tu MAGI y estado civil al presentar tus impuestos:

En general, debes tener ingresos para poder contribuir a un IRA. La excepción es si tienes un cónyuge que trabaja y gana lo suficiente para cubrir dos contribuciones a un IRA. Puedes abrir un IRA conyugal para el cónyuge que no trabaja. Un IRA conyugal brinda a tu familia la oportunidad de duplicar los ahorros para la jubilación.

A pesar de su nombre, un IRA conyugal no es diferente a un IRA regular en cómo se configura o en sus beneficios fiscales. Tampoco es una cuenta conjunta. Solo el cónyuge que no trabaja es propietario de este IRA. Para calificar para un IRA conyugal, debes usar “casados presentando impuestos conjuntos” como tu estado civil al presentar tus impuestos, sin embargo.

Los mismos límites de contribución para los Roth IRA y los límites de deducción para los IRA tradicionales se aplican de la misma manera que lo harían para cualquier cuenta de jubilación. Los IRA tradicionales conyugales también son elegibles para conversiones a Roth. (Y si tienes más preguntas sobre los IRA conyugales, considera emparejarte con un asesor financiero.)

Los Roth IRA vienen con algunas ventajas que los hacen deseables para muchos contribuyentes. Por un lado, siempre que sigas las reglas, todos los retiros, incluido el crecimiento y las ganancias, son completamente libres de impuestos. Por otro lado, no tienes que hacer distribuciones mínimas requeridas (RMD), por lo que tu dinero tiene más tiempo para crecer.

Desafortunadamente, las contribuciones a Roth IRA están sujetas a límites de ingresos, lo que excluye a muchas personas. Para el 2025, los solteros que ganan $165,000 o más y los casados que presentan impuestos conjuntamente que ganan $246,000 o más no pueden contribuir a Roth IRA.

Ahí es donde entra en juego el Roth trasero. Este proceso de conversión permite a las personas de mayores ingresos la oportunidad de mover dinero que está en sus IRA tradicionales a los Roth IRA. (Y si necesitas ayuda para configurar un Roth trasero, habla con un asesor financiero.)

El proceso es bastante sencillo. Si aún no tienes una cuenta Roth configurada, crearás una. Le indicas al administrador de tu IRA que deseas convertir todo o parte de tu IRA tradicional a un Roth IRA. Llenas algunos formularios y el administrador se encarga del resto.

Algunas otras advertencias a tener en cuenta:

Existe una regla fiscal especial de pro rata que requiere que consideres todos tus IRA tradicionales como un todo, tanto las contribuciones preimpuestas como las contribuciones posteriores al impuesto, para determinar cuántos impuestos pagarás en la conversión. No puedes elegir cuál dinero del IRA deseas convertir.

Dicho esto, los retiros libres de impuestos en la jubilación pueden valer la pena todas las posibles complicaciones.

Puedes aumentar tus ahorros para la jubilación contribuyendo a un IRA y un IRA conyugal incluso si tienes un plan de trabajo. También puedes crear flujos de ingresos para la jubilación libres de impuestos convirtiendo parte de tus fondos de jubilación en Roth IRA.

