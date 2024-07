Ganancias frenan rally de acciones por dudas sobre IA y fortaleza del consumidor

Las últimas noticias de ganancias están avivando dos preocupaciones que ya estaban carcomiendo al mercado de valores de EE. UU.: que la euforia sobre la inteligencia artificial había llegado demasiado lejos y que, en algún momento, el gasto de los consumidores comenzará a detenerse.

Mientras las ganancias en general siguen expandiéndose a un ritmo sólido y las ganancias de los bancos han seguido creciendo, esas preocupaciones han desviado un rally en el mercado de valores que hasta este mes seguía empujando a los principales índices a nuevos máximos históricos.

El índice Nasdaq 100 cayó un 2,6% en su tercera pérdida semanal consecutiva después de que los resultados de Alphabet Inc. avivaran una preocupación más amplia sobre cuánto tiempo tomará para que las inversiones en inteligencia artificial den frutos. Al mismo tiempo, las actualizaciones de Southwest Airlines Co., United Parcel Service Inc., y Whirlpool Corp. alimentaron preocupaciones sobre un posible retroceso por parte de los consumidores.

Esto ha aumentado la tensión a medida que continúan saliendo las ganancias la próxima semana, incluidas las de los gigantes tecnológicos Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc.

“La configuración para la próxima semana es que la barra está tan alta como nunca antes y los vientos en contra son tan fuertes como siempre,” dijo Max Gokhman, vicepresidente senior de Franklin Templeton Investment Solutions.

El sentimiento es un cambio de lo que predominó durante gran parte de este año, cuando el optimismo sobre un aterrizaje suave en la economía y la obsesión de los inversores con todo lo relacionado con la inteligencia artificial impulsaron al S&P 500 hacia 38 máximos históricos.

La dirección de la economía ha permanecido bien intacta, con datos recientes que muestran un sólido crecimiento económico y una presión inflacionaria en declive. Esto fortaleció las apuestas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas antes de lo esperado, lo que impulsó las ganancias en acciones de pequeña capitalización que generalmente tienen una mayor carga de deuda.

Cabe destacar que ha habido muchos puntos positivos en el panorama de ganancias. Aproximadamente el 69% de las empresas en el S&P 500 que ya han publicado sus resultados reportaron ganancias por acción más altas que hace un año, según datos compilados por Bloomberg Intelligence hasta el viernes por la mañana. Y los bancos superaron las expectativas de la venta, mientras que una presión de ganancias para las compañías industriales puede estar llegando a su fin.

Más aún, las empresas que presentaron cifras decepcionantes no han sido generalmente castigadas severamente, al menos hasta ahora. Las empresas en el S&P 500 que han quedado rezagadas en las proyecciones tanto en ganancias por acción como en ventas han tenido un rendimiento inferior al índice S&P 500 más amplio en un promedio del 1,6% dentro de un día de informar, lo menos desde 2017, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

Pero la magnitud del aumento del mercado este año ha dejado a algunos inversores cautelosos, especialmente cuando se trata de las grandes empresas tecnológicas. Con Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon.com Inc. invirtiendo fuertemente en la promesa de la tecnología de inteligencia artificial, los inversores están cuestionando cada vez más cuánto dará sus frutos.

La empresa matriz de Google reportó ventas y ingresos en la nube que superaron las expectativas. Al mismo tiempo, el gasto en capital aumentó a $13,2 mil millones en el segundo trimestre, superando las estimaciones de Wall Street.

“Realmente parece que estamos pasando de una narrativa de ‘dime’ sobre la inteligencia artificial a una narrativa de ‘muéstrame’,” dijo Ohsung Kwon, estratega de acciones y cuantitativo de Bank of America Corp. “Básicamente estamos en un punto en el que todavía no estamos viendo mucha evidencia de monetización de la inteligencia artificial.”

Todavía faltan semanas para que los grandes minoristas de los Estados Unidos presenten sus ganancias, pero los informes iniciales han indicado que los consumidores siguen sintiendo el impacto de las altas tasas de interés y la inflación aún elevada, especialmente en la categoría de bajos ingresos. El crecimiento del EPS del segundo trimestre en los sectores de bienes de consumo básico y discrecional para el consumidor está en su nivel más bajo en dos años.

Whirlpool redujo su pronóstico de ganancias para todo el año, ya que los consumidores continuaron alejándose de las compras de electrodomésticos de alto valor en medio de un mercado inmobiliario debilitado. Las acciones del proveedor de papas congeladas Lamb Weston Holdings Inc. se desplomaron a niveles récord el miércoles, ya que las ganancias y la orientación no cumplieron con las expectativas de los analistas.

American Airlines Group Inc. y UPS recortaron sus pronósticos de ganancias para el año. El EPS de United Airlines Holdings Inc. superó las estimaciones de consenso, pero la aerolínea dijo que las expectativas de ganancias para el tercer trimestre no cumplirían con las expectativas de Wall Street.

Matt Maley, estratega de mercado jefe de Miller Tabak + Co. dijo que los resultados de UPS y las aerolíneas plantean “preocupaciones sobre cuán sólida está la economía.”

“Y si la gente está enviando menos,” dijo, “entonces dice mucho sobre la debilidad del comercio.”

