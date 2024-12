Ganador del Premio Nobel de la Paz dice que la ONU no logra llevar al Estado Islámico ante la justicia.

En un tribunal en Munich, Nora se sentó enfrente de la persona que la había comprado como esclava, abusado de ella y asesinado a su hija de cinco años. Nora y Reda estaban siendo retenidas como prisioneras en Irak por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 2015, el año después de que el EI comenzara lo que las Naciones Unidas dicen fue una campaña genocida contra la minoría religiosa yazidí. Fueron “compradas” como esclavas por el esposo y la esposa del EI Taha al-Jumailly y Jennifer Wenisch, quienes habían viajado a Fallujah desde Alemania. A finales de julio, la pequeña Reda se enfermó y mojó la cama. Para castigarla, Al-Jumailly sacó a la niña afuera y la encadenó a una ventana con un calor de 50 grados Celsius. Él y su esposa dejaron a la niña morir de deshidratación mientras su madre, encerrada adentro, sólo podía mirar. Wenisch se convirtió en uno de los primeros miembros del EI en ser juzgado y condenado por un crimen de guerra, en 2021. Un mes después, Al-Jumailly fue condenado por genocidio. El testimonio de Nora fue fundamental para asegurar sus condenas. “Esto es posible, se ha logrado”, dice la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad, una activista yazidí que es del mismo pueblo que Nora y que ha pasado los últimos 10 años haciendo campaña por este tipo de justicia. “Lo que la gente no sabe sobre [EI] y grupos similares es que no les importa ser asesinados. Pero tienen tanto miedo de enfrentarse a mujeres y niñas en un tribunal”, dice. “Y siempre volverán con un nombre diferente si no los hacemos responsables frente a todo el mundo.”