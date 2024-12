Ganador del perro más feo de Gran Bretaña revelado – Conoce a Muppet

Muppet, un Crestado Chino, ha sido revelado como el ganador del concurso del perro más feo de Gran Bretaña.

El perro de Peterborough sigue al ganador del año pasado, Peggy, quien encontró fama mundial en la película del verano protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Después de revisar varias entradas de dueños de perros que estaban convencidos de que su mascota era la peor vista en el país, los jueces de ParrotPrint.com han nombrado a su ganador.

A Muppet se le dio un mimo y luego hizo una sesión de fotos temática de Navidad (Imagen: Imageexclusive.co.uk/ParrotPrint) Muppet conquistó los corazones de los jueces y la nación después de aparecer en el programa This Morning de ITV junto a otros finalistas.

Conoce a Muppet, el perro más feo de Gran Bretaña



Muppet, de 12 años, disfrutó de su premio de una sesión de mimos en un spa de lujo para perros seguida de una sesión de fotos temática de Navidad.

Los tratamientos incluyeron un baño de barro y talasoterapia, una práctica terapéutica que implicaba que Muppet fuera bañado en agua de mar.

Después de una limpieza profunda, Muppet fue secado y quedó suave seguido de un rocío de fragancia, para asegurarse de que oliera tan bien como se veía.

A pesar del dudoso honor, la dueña de Muppet, Bev Nicholson de Peterborough, dijo que su mascota es hermosa por dentro y por fuera.

Ella dijo: “Sé que es raro, pero todo lo que veo es a Muppet y creo que es bastante hermoso. Después de todo, la belleza está en los ojos del que mira.

“Sé que la gente dice que no hay perros feos, pero es solo un término de cariño. Hay humanos feos, ¿no? La diferencia es que Muppet tiene belleza interna. No es solo un perro rosa con un peinado raro.

A menudo paran a Muppet en paseos para sacarse selfies con él (Imagen: Imageexclusive.co.uk/ParrotPrint) “Los paseos a menudo tardan un tiempo porque la gente quiere detenernos, especialmente si está regresando a casa en su carrito, que llamamos su carroza.

“A él le encanta estar allí, está cálido y a una altura donde se siente más feliz. La gente a menudo se saca selfies con él sacando la lengua también.

“¡Cuando me dijeron que Muppet había ganado, me dio risa! Estoy feliz por él; él no tiene idea y es bonito que un perro rescatado torcido haya terminado con este título dudoso.

“A Muppet le encantó su baño de barro y aparte de un travieso en el estudio de fotografía se comportó perfectamente y las fotos quedaron fabulosas. En general, ha sido una gran experiencia.”

Muppet no es el primero en la familia en ganar un título prestigioso, ya que su hermano Mugly fue coronado como el perro más feo del mundo en 2012.

El juez principal y fundador del organizador del concurso ParrotPrint.com, Matt Dahan, no puede esperar a ver qué depara el futuro para el ganador de este año.

Él dijo: “No pensamos que encontraríamos otro perro como el ganador del año pasado, Peggy, pero Muppet logra ser a la vez lindo y feo al mismo tiempo y pensamos que tiene la misma calidad estelar.

“Él es tan amado y mimado por Bev, lo cual es encantador de ver y estamos encantados de que hayan disfrutado de la sesión de mimos y fotos.

“Todos estamos realmente felices de nombrar a Muppet como el ganador de nuestro concurso y estamos ansiosos por descubrir qué depara el futuro para ambos.”